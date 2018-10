Un jeune de 19 ans arrêté pour vol de voiture

Par DDK | Il ya 11 minutes | 9 lecture(s)

Impliqué dans une affaire de «vol de voiture avec agression», un jeune de 19 ans a été arrêté dernièrement dans la daïra d’Ouzellaguen, à 60 km du chef-lieu de wilaya, par des éléments de la police judiciaire, a indiqué une source sécuritaire. L’arrestation du suspect a eu lieu suite à l’alerte donnée par la police urbaine de Takerietz, à laquelle le prévenu a refusé l’ordre de s’arrêter. «Les éléments de la police urbaine de Takerietz étaient en train de gérer la circulation automobile lorsque leur attention a été attirée par un jeune homme conduisant une voiture de marque Volkswagen. Quand ils lui ont demandé de s’arrêter, il a refusé, avant de prendre la fuite vers la direction de la ville d’Ouzellaguen», a souligné notre source. Alertés, les services de la sûreté urbaine d’Ouzellaguen ont bouclé toutes les issues de la ville, ce qui leur a permis d’arrêter le fugitif, a-t-on affirmé. Les investigations menées par la PJ ont montré que les papiers de cette voiture appartiennent à une autre personne et que le conducteur arrêté n’est pas titulaire d’un permis de conduire. Lors de son interrogatoire, le mis en cause a reconnu qu’il a volé ce véhicule dans la ville de Douira, à Alger, après avoir agressé son propriétaire. Une fois la victime auditionnée, l’accusé a été présenté devant le procureur de la République près le tribunal d’Akbou pour «vol de voiture avec agression» et «fuite et conduite de véhicule sans permis de conduire». Lors de la comparution directe du mis en cause, résidant à Alger, une peine de trois ans de prison ferme et une amende de 100 000 DA ont été requises à son encontre pour le premier chef d’inculpation et un an de prison ferme assorti d’une amende de 50 000 DA pour le deuxième délit, a-t-on informé.

B. S.