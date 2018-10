Un mort dans le renversement d’une voiture

Par DDK | Il ya 11 minutes | 9 lecture(s)

Hier matin vers 9h, un accident de la circulation a été enregistré sur le chemin de wilaya CW 41, près du village Thiliwat, relevant de la commune d’Ath-Leqsar, au sud-est de la wilaya de Bouira. D’après la protection civile, le conducteur d’une camionnette aurait perdu le contrôle de son véhicule, avant de se renverser et terminer sa course dans un ravin profond de plusieurs mètres. Le conducteur a perdu la vie sur le coup. Le corps de la victime a été évacué par les pompiers vers la morgue de l’hôpital de Bouira. Une enquête a été ouverte par les services de sécurité pour déterminer les causes exactes de ce nouveau drame.

