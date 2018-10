«Ça donne une mauvaise image de la wilaya»

Par DDK | Il ya 10 minutes | 9 lecture(s)

Le wali de Béjaïa, M. Ahmed Maâbed, s'implique personnellement dans le week-ends de volontariat de nettoiement de la ville.

Samedi dernier, lors du 4ème week-end de volontariat, il a tenu à assister personnellement au nettoiement du site des Oliviers, à l'extrême est de la ville de Béjaïa. Il a d'ailleurs à cette occasion déclaré au micro de la radio locale : «J'attends, et j'attends beaucoup de chacun des honorables citoyens et de la société civile de construire la ville, chacun avec ses capacités. La wilaya de Béjaïa a besoin d'eux. Je tends la main à tous ceux qui veulent donner une image honorable de Béjaïa. Mais la pratique de la fermeture des routes retarde le développement et donne une mauvaise image de la wilaya. Cette pratique doit cesser. Nos portes sont ouvertes, arrêtons de fermer les routes.» Les quartiers nettoyés samedi dernier sont les mêmes que ceux du 3ème week-end, car, déclare M. Rachid Mansouri, vice-président d'APC, chargé de l'environnement, le travail n'a pas été achevé. Dans les quartiers de la ville, le travail consiste surtout à ramasser les détritus qui jonchent les chaussées comme les pots de yaourt, les bouts de carton et les bouteilles d'eau minérale, à balayer les poussières des contrebas des trottoirs et à vider les bacs à ordures. Mais ce que constatent les habitants de Béjaïa, c'est que les bacs se remplissent vite et les camions à bennes tasseuses ne passent toujours pas à l'heure pour les vider. Les habitants déposent ainsi leurs sachets d'ordures à côté des bacs qui débordent d'ordures. La solution, selon certains habitants, consisterait «à augmenter le nombre de bacs dans les quartiers et doubler les rotations des camions.» Ils ajoutent que «laver les bacs à ordures de temps à autre serait aussi utile et souhaitable.»

B Mouhoub.