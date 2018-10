Par DDK | Il ya 11 minutes | 10 lecture(s)

Déplorant la non-prise en charge de l’ensemble des points contenus dans leur plate-forme de revendications, les travailleurs contractuels du pré-emploi et du filet social projettent de passer à l’action.

En effet, le Comité national des contrats pré-emploi et filet social a décidé d’enclencher une grève nationale d’une semaine, qui s’étalera du 4 jusqu’au 10 novembre, lit-on dans le communiqué de cette tranche de travailleurs. Ces derniers dénoncent essentiellement leur «marasme» face à la «dégradation» de leurs conditions de travail et l’«indifférence» du gouvernement par rapport à leur situation. Les jeunes recrutés dans ce cadre-là veulent, à travers l’action de contestation prévue, protester contre leur «marginalisation à travers des contrats précaires». «Aucune décision sérieuse n’a été prise pour garantir au travailleur du pré-emploi un niveau de vie digne», regrette le comité en question dans le même document. Le même comité n’a pas omis de dénoncer le fait que «les autorités algériennes n’ont répondu, depuis l'année 2012, aux revendications et aux attentes des jeunes qu’avec de fausses promesses». Il convient de rappeler que les jeunes recrutés dans le cadre du pré-emploi et du filet social luttent depuis plusieurs années pour exiger l’annulation de la politique du «travail précaire». Ils ont réitéré leur attachement à leur plate-forme de revendications qui s’articule autour de l’intégration de tous les contractuels du pré-emploi dans des postes de travail permanents, l’ouverture des portes de dialogue, la mise en application de la loi stipulant rabaissement de l’âge à la retraite ainsi que la comptabilisation des années d’exercice à l’expérience professionnelle et à la retraite.

L. O. CH.