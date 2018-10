Lycéens et collégiens ont marché pour Tamazight

Par DDK | Il ya 10 minutes | 13 lecture(s)

Hier matin, les lycées et collèges de la daïra de M'Chedallah ont été paralysés par une grève générale des élèves, pour exiger la généralisation de l’enseignement de Tamazight à tous les établissements scolaires du pays et dénoncer son exclusion dans plusieurs wilayas. Les élèves des établissements de ces deux cycles de la commune mère M'Chedallah qui est aussi le chef lieu de daïra ont improvisé des marches séparées qui les ont menés devant l'esplanade du Lycée Nasser Eddine M'Chedalli dans la nouvelle ville où ils se sont rassemblés. Les marcheurs ont brandit des drapeaux géants aux couleurs amazighs en scandant des slogans tels que "corrigez l'histoire l'Algérie n'est pas arabe" ; "Assa azeka tamazight thela thela" accompagnés par des concerts de klaxons des routiers qui les suivaient patiemment derrière. Des youyous ont même été lancés sur leur passage par des femmes les observant depuis leurs balcons. Après quelques prises de paroles improvisées sur place durant lesquelles les orateurs ont appelé les marcheurs à rester mobilisé jusqu'à satisfaction de cette revendication, les élèves se sont dispersés dans le calme. Malgré le nombre impressionnant de marcheurs, aucun incident n'a été enregistré, les services de sécurité ont usé de discrétion sans qu'aucun déploiement ne soit remarqué durant tout le temps qu'a durée cette manifestation entre 8 h et 10 h du matin. A noter que le lycée et le CEM du chef-lieu de la commune d’Aghbalou ont été désertés par les potaches pour les mêmes raisons.

Oulaid Soualah.