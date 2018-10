Le FFS suspend ses activités…

Par DDK | Il ya 11 minutes | 10 lecture(s)

Le groupe parlementaire du FFS a annoncé, avant-hier, la suspension de toutes ses activités au sein de l’Assemblée populaire nationale et du Sénat. «Vu le flou qui entoure la gestion de la crise de l’Assemblée populaire nationale, le groupe parlementaire du FFS suspend toutes ses activités au sein des instances de l’Assemblée», annonce-t-il. «Les parlementaires du FFS consacreront leurs activités aux sorties sur le terrain à travers les différentes wilayas, pour rencontrer les citoyens, être à leur écoute et se solidariser avec les syndicalistes, les militants des droits de l’Homme, les militants victimes de harcèlements et de poursuites judiciaires abusives», souligne-t-on. Et d’expliquer : «Les parlementaires du FFS s’engagent à poursuivre la lutte pour la construction de l’Etat de droit et des institutions, de la justice sociale et de la gouvernance, un Etat souverain qui garantit les droits et les libertés des citoyens, la consécration du principe d’alternance au pouvoir et la lutte contre la corruption et la gestion violente des institutions».

… Et opte pour des primaires pour le renouvellement partiel du Sénat

Le Front des forces socialistes, comme annoncé dans nos précédentes éditions, a opté pour l’organisation des primaires, afin de départager ses candidats aux élections du renouvellement partiel du Sénat. A cet effet, quatre candidats ont été retenu, a-t-on appris de sources concordantes, lors de la conférence des élus organisée le week-end dernier. Il s’agit des élus à l’APW Rabah Menaoum, Sahli, Sid Ali Youcef et du P/APC de Timizert, Djouadi Lounis. Les candidats seront départagés au cours de primaires qui seront organisées incessamment. Notons que le choix d’aller vers les primaires est inédit pour le plus vieux parti de l’opposition. C’est une première dans les annales du parti, qui avait l’habitude du candidat désigné.

