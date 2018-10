402 nouveaux foyers raccordés

Par DDK | Il ya 1 heure | 113 lecture(s)

Deux nouvelles localités de la wilaya de Bouira ont été raccordées, hier au réseau de distribution de gaz naturel. Selon un communiqué de la SDC de Bouira, les nouveaux réseaux pour l’alimentation en gaz naturel, des localités d’Ain Chellala dans la commune d’Aïn-Bessem, ainsi que la localité d’El-Hamda dans la commune de Bir-Ghbalou, ont été mis en service hier matin par les autorités locales et celles de la wilaya. Il s’agit de deux importantes opérations inscrites dans le cadre du programme quinquennal de développement, alors que le nombre global des foyers raccordés dépasse les 400, au niveau des deux localités. Toujours selon la même source, le coût de la première opération pour le raccordement de la localité d’Ain Chellala, dans la commune d’Aïn-Bessem, est estimé à plus de 38 millions de dinars, pour la réalisation d’un réseau long de plus de 18,6 km pour plus de 290 foyers. Alors que le coût de la seconde opération pour l’alimentation de la localité d’El-Hamda au niveau de la commune de Bir-Ghbalou, est estimé à plus de 15,6 millions de dinars, pour un nombre de 112 foyers raccordés : « Dans le cadre du programme quinquennal de son excellence, M. le président de la République, et à l’occasion de la Commémoration du 1er novembre, date du déclenchement de la guerre de libération nationale, la Direction de Distribution de Bouira procède le lundi 29 octobre 2018, en présence de M. le Wali de Bouira, des représentants de la Direction de distribution de Bouira, des autorités locales et des P/APC d’Ain bessem et Bir Ghbalou , à la mise en service du réseau du gaz naturel de la localité de «Ain Chellala» relevant de la commune d’Ain bessem et «El Hamda» relevant de Bir Ghbalou. Ce projet s’inscrit dans le cadre de la deuxième tranche du programme quinquennal 2010-2014 des DP et extensions des DP gaz (DP : Distribution Publique) », lit-on dans le communiqué de la SDC. Ces deux mises en service des réseaux de gaz, interviennent juste au début de la saison hivernale. Ainsi, les habitants de ces deux localités, pourront enfin pousser un ouf de soulagement, puisqu’ils ont depuis longtemps, porté cette revendication auprès des autorités compétentes. A noter enfin que le taux de raccordement de la wilaya au gaz naturel, dépasse les 85%.

Oussama K.