La Palestine abandonnée par les Arabes

S. Ait Hamouda

Que le roi Kabous reçoive le premier ministre de l’État sioniste, on peut tenter de piger quelque chose, un royaume arabe qui s’entend avec cette entité, c’est que quelque chose ne tourne pas rond chez les Arabes. Les Palestiniens et la Palestine sont trahis, et plus en ce moment où, à Ghaza, des enfants tombent sous les coups répétés de l’armée israélienne. Les monarchies de ce coté du Proche-Orient jouent selon la tradition, à la je te vends la terre sainte, propose ton prix ! Certainement que les chérubins de cette terre ne valent pas une roupie de sansonnet, donc pourquoi se fouler la cheville en continuant à leur venir en aide !? Respecter le combat de ces moins que rien, «c’est se prendre pour ce que nous ne sommes pas», des militants pour une révolution quelle soit palestinienne ou autre. Le roi kabous et l’émir d’Abou Dhabi, qui se sont entendus pour rendre l’hommage qu’il ne mérite pas à Netanyahou et son ministre de la jeunesse, sont d’accord pour donner un blanc-seing aux Sionistes, et advienne que pourra ! Bien que les autres États arabes se trouvent dans l’expectative, ne leur en déplaise, il y a des libertés qui ne se discutent pas. La liberté de trahir, la liberté de faire accroire que la Palestine est à libérer par tous les moyens possibles et imaginables, c’est connu depuis l’occupation de ce pays. Mais aujourd’hui, les choses ont changé. Ils reviennent à leurs atavismes, ceux des traitres qui sont fiers de leur manigances, et tant pis pour les Palestiniens, qu’ils soient contents ou pas. Étaler le tapis rouge à Netanyahou et le recevoir comme chef d’État, ami, complice, qui va les aider au moment où ils auront besoin de lui. La Palestine pour le sultan ne représente pas grand-chose, mais Netanyahou si, il est le chef des Sionistes et de plus, il est à la tête d’une puissance. Voilà que les royaumes arabes montrent leur vrai visage par leur comportement vil, et il se peut qu’ils aillent plus loin à l’avenir.

