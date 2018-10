Il ne manquait que… la plaquemine

Par DDK | Il ya 1 heure | 246 lecture(s)

La 6ème édition de la fête de la plaquemine qu’a organisée l’association culturelle Tala Ougellid en collaboration avec l’APC, le CFPA et l’APW de Tizi-Ouzou, a le moins qu’on puisse dire changé de vocation.

En effet, bien que le nombre d’exposants ait doublé, cette édition fut plus une exposition de l’artisanat que de la plaquemine. Il y avait quasiment de tout sauf de la plaquemine. L’année passée, les exposants étaient à 25, pour présentement passer à 44. Le nombre des visiteurs a aussi significativement augmenté. Durant les deux journées de la manifestation (vendredi et samedi), il était difficile de trouver un espace libre où mettre les pieds. Les visiteurs faisaient du coude-à-coude pour visiter les expositions. Le gala artistique organisé au 2e jour a été aussi une grande réussite même si une pluie fine a quelque peu gêné les chanteurs et la nombreuse assistance. Toutefois, le point négatif de l’événement reste l’indisponibilité du fruit censé être à l’honneur. Au premier jour, il y avait juste quelques paniers de plaquemines destinés uniquement à l’exposition. Les visiteurs désirant s’en approvisionner sont repartis bredouilles. Au 2e jour, la faible quantité mise en vente est épuisée dès les premières heures de la matinée, au grand dam des visiteurs. D’ailleurs à midi, il n’y avait plus trace de plaquemine. Les gens s’en approvisionnaient de l’extérieur au prix de 300 DA le kilo. Aoudar Saïd, un membre actif de l’association Tala Ougellid expliquera : «La présente édition est meilleure que toutes les précédentes, notamment par le nombre de participants et de visiteurs. Nous avons eu la participation de 44 exposants en plus des associations venues de Cherchell, Béjaïa et Blida. L’affluence est un record. Nous avons également été honorés par la présence des autorités locales, de l’APW et des dirigeants de la JSK en plus de nombreux invités de marque à l’image du P/APC de la commune de Tizi-Ouzou. Pour ce qui est de la plaquemine, cette année, la production a été faible à cause des dernières pluies et c’est ce qui explique son manque durant cette manifestation. Pour introduire d’autres variétés, nous avons invité des éléments de l’ITAF pour nous aider à diversifier et à augmenter notre production en qualité et en quantité».

44 exposants au rendez-vous

Pour rappel, la 6è édition de la fête censé être celle de la plaquemine a débuté, dans la matinée du vendredi dernier, par un carnaval qui s’est ébranlé du nouveau siège de l’APC jusqu’au centre de formation professionnelle de Vouavane. Plusieurs troupes ont participé à ce défilé comme c’est le cas des troupes de Cherchell, Blida, et Béjaïa, en plus des scouts d’Assi Yousef et d’autres troupes locales. L’ouverture officielle de l’événement a été donnée par le P/APC de Mechtras devant un public des grands jours : «Avant d’entamer mon discours, je tiens, en mon nom et au nom de mon assemblée et de la population de Mechtras, à souhaiter la bienvenue à l’ensemble de nos invités. La fête de la plaquemine est une occasion de nous rassembler et de nous unir pour avancer. Cette fête constitue également un espace d’échange et de commerce au bénéfice des artisans et des agriculteurs. A Mechtras, la ressource hydrique ne manque pas, les produits du terroir aussi, nous avons tous les atouts pour développer notre agriculture et booster l’économie de notre commune. A Mechtras, les produits maraichers, les fruits et légumes sont réputés pour être bios et de bonne qualité, c’est à nous tous de travailler en symbiose pour augmenter notre production qualitativement et quantitativement. J’annonce officiellement l’ouverture de la 6è édition». En visitant l’exposition, on ne peut être qu’émerveillé par les multiples produits exposés (artisanat cela s’entend). Les produits du terroir sont présents en force. L’huile d’olive, le miel, le fromage artisanal, les pates et le gâteau traditionnel occupe plusieurs stands. Les produits artisanaux comme la robe kabyle, le bijou en argent, le tapis d’Ait Bouadou, la poterie et la vannerie de Maâtkas en plus de nombreuses œuvres d’art, la philatélie et les plantes décoratives sont étalés à travers les salles du CFPA et les étals mis en place au niveau de sa cour. Le livre est aussi présent. La plaquemine, le produit mis à l’honneur est lui à peine étalé à l’entrée du CFPA dans quelques paniers en osier. Ils se comptaient sur les doigts d’une seule main. L’exposition est simplement symbolique. Le produit manque. Les plaqueminiers sont également déclarés aux abonnés absents contrairement aux éditions précédentes où le visiteur pouvait acquérir des plants. A rappeler que 6 plaqueminiers, en rapport avec la 6e édition, ont été mis en terre par les responsables et les organisateurs.



Larbani Milina, miss plaquemine 2018

Au deuxième jour de l’événement (samedi), l’exposition a été ouverte vers neuf heures, les visiteurs affluaient en nombre. La faible quantité de plaquemine proposée à la vente est vite épuisée. Les organisateurs ont prévu un défilé de mode assuré par les fillettes de Mechtras. Le concours Miss plaquemine s’en est suivi. Les jeunes concurrentes ont été toutes belles et vêtues de tenues traditionnelles. Le jury a donné la palme d’or et le titre de miss plaquemine 2018 à la merveilleuse Larbani Milina qui n’en revenait pas de joie en recevant sa couronne et son diplôme. Les activités ne se sont pas arrêtées là, puisqu’un un grand hommage est rendu aux membres fondateurs de l’association Tala Ougellid et au défunt Alleg Meziane, en présence de sa famille. Les trois élèves participants au concours de dessin ont été récompensés. Pour terminer, une cérémonie de remise de diplômes de participation aux 44 exposants s’est déroulée dans une ambiance festive. Les exposants que nous avons questionnés ont tous marqué la réussite de la manifestation mais ont aussi regretté l’indisponibilité en quantité suffisante du produit mis à l’honneur. Mariche Ahcene, le poète écrivain a indiqué «L’événement est une réussite, le public est venu en grand nombre. Personnellement, j’ai vendu plein de mes œuvres, c’est une bonne chose que les gens s’intéressent à la lecture et à la poésie en Tamazight. Toutefois la plaquemine je l’ai cherché désespérément sans la trouver. J’en achèterai à l’extérieur». Tamoud Slimane, vannier de Maâtkas, a lui aussi noté sa satisfaction, «C’est une manifestation réussie, les organisateurs sont à féliciter pour nous avoir invités et mis tout à notre disposition. Le stand est gratuit, la restauration et l’hébergement sont aussi gratuits. Pour ce qui est de mes produits, regardez, je n’ai plus aucun produit, tout a été vendu, je suis satisfait». Le fromager Takilt d’Ait Bouadou, reconnait, «Les ventes sont importantes. Les clients sont nombreux et si on avait ramené une quantité plus importante, on l’aurait écoulée. Les organisateurs sont à féliciter.» Dans l’après midi, un gala artistique en hommage à Slimane Azem a été animé par Ouazib Mohand Ameziane, Rachid Ferhat et Kaci Imghour.

Hocine T.