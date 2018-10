Les rues inondées par les torrents

Par DDK | Il ya 1 heure | 122 lecture(s)

Il n'aura pas fallu plus d'un quart d'heure pour que les rues du chef-lieu communal d'Aït R'zine et sa périphérie soient complètement submergées par les eaux, suite à la chute d’une pluie abondante dimanche dernier. En effet, en un laps de temps court, la chaussée a été envahie par les eaux charriant des détritus et de la boue. La rue principale du chef-lieu municipal, Guendouz en l'occurrence, par où passe la RN106, était transformée en véritable oued où les torrents qui dévalaient avec force ont envahi la chaussée en perturbant sérieusement la circulation automobile et piétonnière ! Pour leurs parts, les arrêts de fourgons qui desservent la ligne Ighil Ali-Akbou en passant par Guendouz et les différents villages de la commune comme Bouchekfa, Ouizrane, Taourirt Ouabla et autres ont été submergés aussi par les torrents qui ont littéralement envahi les lieux. Des mares d'eau se sont formées ici et là sur des sections de la RN106 et autres tronçons parcourant cette localité aux reliefs accidentés. La localité d'Ichou, située à 3 kms du chef-lieu, était inondée par les torrents où de gigantesques mares d'eau se sont formées surtout sur la RN106 en gênant considérablement la circulation routière. A la lumière de ce constat peu reluisant au demeurant, il y a lieu de souligner l’inexistence de caniveaux et autres avaloirs le long de la section de cette RN106 qui passe par la commune d'Aït R'zine. Le drainage des eaux des pluies fait carrément défaut dans ces contrées sinistrées, où, à la moindre goutte de pluie, les rues et les chemins se trouvent complètement embourbés et submergés par les eaux des pluies !

Syphax Y.