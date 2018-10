Inauguration de la polyclinique

Par DDK | Il ya 1 heure | 106 lecture(s)

En provenance de la commune de Chorfa où il a procédé a l'inauguration de la salle polyvalente du chef-lieu de commune baptisée du nom du défunt professeur Khellal Youcef, le wali de Bouira a inauguré hier la polyclinique de Saharidj, baptisée du nom du martyr Mechou Mohand.

Cette institution de la santé qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive a accusé une année de retard. Le premier litige qui a opposé la population à la DSP était le matériel médical ancien et usé que les citoyens ont refusé exigeant un équipement médical complet et neuf. Le second avait trait aux horaires d'ouverture que la DSP voulait de 12 h et que les citoyens exigeaient de H24 selon la réglementation et en fonction de son statut. Ce n'est qu'après avoir satisfait à ces exigences, soit une année plus tard, que les citoyens ont accepté à ce qu'elle soit mise en service. La polyclinique de Saharidj dont le lancement des travaux a été effectué le 13/05/2012, a été réceptionnée le 10/07/2017 et a été conçue pour une couverture sanitaire de 9199 habitants. 4 unités de soins sont rattachées à cette polyclinique, à savoir celles des villages Ath Hamad, Imezdhurar, Ath Oualvane et enfin Ath Illithen, cela en plus de la couverture sanitaire des établissements scolaires. Coté effectif médical et paramédical, sa fiche technique fait état de la présence de 5 médecins généralistes, 1 chirurgien dentiste, 1 psychologue, 2 laborantins et 8 paramédicaux. En matière d'activités développées, en plus du pavillon des urgences qui comprend des chambres de mises sous surveillance médicales ouvert h24, un cabinet de consultations générales, un cabinet de chirurgie dentaire, une PMI et vaccinations et enfin un plateau technique composé des services radiologie et laboratoire. Lors de l'inauguration, la DSP a annoncé une ambulance médicalisée dernier modèle et l'arrivée dans deux jours maximum d'un groupe électrogène. Le wali ordonnera la régularisation du personnel paramédical contractuel dont la plupart dépasse les 10 ans de travail. Le cortège officiel se dirigea ensuite vers la commune d'Ath Mansour où la pénétrante autoroutière d'Ahnif - Béjaïa a été inaugurée.

Oulaid Soualah.