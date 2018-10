Activités commémoratives variées

Par DDK | Il ya 1 heure | 81 lecture(s)

L’association culturelle «Uthrane Usirem» de la commune de Tirmitine a préparé un riche programme pour cette journée du 1er novembre : dépôt de gerbes de fleurs dans trois monuments différents Ifri Umagdul Ath Arif et Sidi Salah. Une caravane d’enfants vers le lycée Hocine Aït Ahmed où se tiendra une conférence-débat. Un atelier de dessin est aussi prévu. Une fresque sera réalisée ayant pour thème : «Le 1er novembre toujours dans nos cœurs». L’association, en collaboration avec les citoyens, organisera une Wada suivie d’une chorale et chants patriotiques pour se terminer par une pièce théâtrale «Thametouh Boumdjahed ». L’association culturelle « Anegmu» d’Ath Saâda à Sidi Ali Bounab, en collaboration avec l’APC de Tadmaït a dressé un programme qui commence dès 8h du matin pour se terminer vers 15h 30 mn avec un programme riche en évènements dont, dépôts de gerbes de fleurs, exposition-vente de livres sur la révolution, récital poétique, conférence animée par Youcef Sahel (universitaire) sous le thème : «la Kabylie durant la guerre de libération.» Deux pièces de théâtre sont retenues. L’une par la troupe Araw Uzekka d’ Ath Yahia Moussa, et une autre par la troupe Tarwa N’Lasel de la commune de Lazib N’Zamoum (Naciria).

M A Tadjer