Mobilisation contre l’oubli

Tala Hamza, une commune martyre qui a payé un lourd tribut, à l’instar des autres régions de la Kabylie, pour libérer l’Algérie du joug colonial, s’apprête à célébrer, demain, le 64ème anniversaire du déclenchement de la guerre de Libération nationale, sous le signe «Contre l’oubli». «Nous avons concocté un riche programme pour commémorer comme il se doit le 64ème anniversaire du déclenchement de la Révolution, qui a mis fin à 130 ans de colonialisme français. Les festivités seront placées, cette année, sous le signe ‘’Contre l’oubli’’», nous a indiqué, hier, Nacer Saouli, P/APC de Tala Hamza, sise à la périphérie de la ville de Béjaïa. Cette municipalité, connue pour son relief montagneux et accidenté, a été le théâtre de grandes batailles et de chauds accrochages entre les Moudjahidine de l’Armée de libération nationale (ALN) et les forces coloniales. Tala Hamza compte près de 200 martyrs, qui font aujourd’hui la fierté de ses habitants. «Notre commune a contribué activement à la libération de notre pays du joug colonial. Nous voulons, à travers la célébration de ce 64ème anniversaire, sensibiliser cette génération de jeunes contre l’oubli et sur la nécessité de sauvegarder la mémoire de nos héros et valeureux Moudjahidine. L’idée est de passer à nos jeunes le flambeau de la lutte pour le développement de notre pays et la préservation des acquis de notre glorieuse révolution», a souligné l’édile communal. Dans le programme de l’APC de Tala Hamza, concocté en collaboration avec les scouts de la commune et la famille révolutionnaire, il y aura, du recueillement, des visites à des veuves de chouhada, ainsi que des activités artistiques comme du théâtre.

Boualem S.