La protection civile de Béjaïa au rendez-vous

Les services de la protection civile de Béjaïa comptent célébrer le 64e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération nationale, en organisant, le samedi après-midi à la bibliothèque municipale du chef-lieu, une cérémonie de remise de présents aux lauréats des examens de fin de cycle des trois paliers scolaires. Les enfants de leurs éléments et les cadets de la protection civile ayant réussi aux examens de 5e, BEM et BAC, seront récompensés à cette occasion. Par ailleurs, il sera procédé, également, à la remise d’attestations de réussite à un groupe de stagiaires ayant effectué un stage de trois semaines, durant ce mois d’octobre, dans le cadre du secourisme de masse. Ces stagiaires ont été encadrés en session de 21 jours, par un officier supérieur-médecin, des officiers et sous-officiers formateurs. Cette opération de remise de cadeaux a été initialement, programmée durant l’été écoulé, indique le chargé de communication de la direction de wilaya de la protection civile. Mais les activités opérationnelles, en particulier les campagnes de surveillance des plages et de la lutte contre les incendies de forêts, en plus d’autres activités nombreuses et variées, ont contraint au report de cette initiative.

