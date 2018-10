Plus de 300 cèdres de l'Atlas plantés

Par DDK | Il ya 1 heure | 93 lecture(s)

Plus de 300 arbres du cèdre de l'Atlas ont été plantés à proximité du Lac Ouroufal situé dans le massif forestier d'Akfadou, et ce, à l’occasion de la randonnée rose et de la célébration de la journée nationale de l'arbre. Cet événement, qui s'est déroulé la semaine dernière, fût un grand succès tant sur le plan environnemental que sportif. Le conservateur des forêts de la wilaya de Béjaïa, le président de l'APC d'Akfadou, la population locale à travers le conseil communal des jeunes d'Akfadou, la fédération algérienne de ski et sport de montagne, l'association Asirem de Gouraya, la DJS de Béjaïa et l'assemblée populaire de la wilaya de Béjaïa (APW de Béjaïa) étaient parties prenantes de cet événement. Par ailleurs, la caravane de reboisement et de nettoyage s'est déplacée au cœur de la forêt d'Akfadou (Lac Ouroufal) et ce, en présence du maire de la commune d'Akfadou Mohand Aklit, du conservateur des forêts de Béjaïa, des adjoints de l'APC Aziri mebrouk et Hacene Krimou avec la participation de citoyens de la commune d'Akfadou. A noter aussi la présence des adhérents de l'association Assirem Gouraya, du Conseil Communal de jeunes d'Akfadou, ski et montagne de Béjaïa, de la circonscription des forêts de Chemini, de la conservation des forêts de Béjaïa ainsi que de nombreux citoyens. Cette «sortie» dans le massif d'Akfadou fut fructueuse, selon les initiateurs.

Rachid Z.