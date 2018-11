«9 mds de DA de créances à recouvrer chez les APC»

Par DDK | Il ya 58 minutes | 43 lecture(s)

«L’Algérienne des eaux (ADE) compte recouvrer 9 milliards DA de créances auprès des communes au niveau national avant la fin de l’année en cours», a annoncé, avant-hier, à Mascara, son directeur général, Ismaïl Amrouche.

«Grâce à l’instruction du Premier ministre aux contrôleurs financiers des communes pour régulariser les créances, et grâce à la coopération des ministères de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire et des Ressources en eau, il est attendu le recouvrement de 9 milliards de dinars de créances des communes avant la fin de l’année en cours», a-t-il précisé. S’exprimant en marge de l’inauguration du siège de l’unité ADE de Mascara à l’occasion de la célébration du 64e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération nationale, M. Amrouche a souligné que l’ADE a lancé des dispositions de recouvrement de ses créances estimées à 50 milliards DA dont 28 à 30 milliards DA recouvrables. Le DG de l’ADE a indiqué que des unités ADE, réparties à travers les wilayas, se sont lancées dans l’opération réalisant de bons résultats estimés à 110 % des objectifs. Il a souligné, par ailleurs, que l’ADE s'attelle, après le règlement du problème de manque d'eau grâce aux mégaprojets réalisés par l’Etat dans toutes les wilayas, à améliorer la gestion et la qualité d’eau et à réduire les déperditions estimées actuellement à 30% du volume mobilisé. Le Directeur général de l’ADE a fait savoir, dans ce sens, que les déperditions sont dues aux fuites (50%) et aux raccordements anarchiques (50%). Selon lui, l’ADE œuvre à mettre fin à ces deux phénomènes, en mobilisant toutes ses capacités humaines et matérielles. Les festivités célébrant le 64e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération nationale, organisées à Mascara en présence des autorités de wilaya et de membres de la famille révolutionnaire, ont été marquées par la baptisation de plusieurs établissements et structures, dont une école primaire à Hai Medebbar du nom du moudjahid défunt Belkaddouri Abed, le siège de la direction de la protection civile du nom du chahid du devoir national, Zehil Missoum, ainsi que l’inauguration du nouveau siège de l’ADE à Mascara, en plus de concours culturels et sportifs.

L.O.CH