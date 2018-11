Des citoyens d'Ighrem ferment de nouveau la RN5

Par DDK | Il ya 1 heure | 68 lecture(s)

Des villageois d’Ighrem dans la commune d'Ahnif ont de nouveau fermé la RN5 mercredi dernier, au niveau de la sortie ouest de leur village traversé par cette route nationale. Ainsi, c'est pour la deuxième fois consécutive qu'ils ont bloqué la circulation au niveau de l'endroit même qui les a fait monter au créneau ; le dalot qui enjambe le ruisseau Tassifth N'Sidi Aissa. Ce dernier déborde à la moindre chute de pluie et provoque des inondations sur toute la partie basse par rapport à la chaussée. Trois personnes ont péri par le passé en ces lieux à cause des ouvrages de drainage de ce ruisseau de très faibles dimensions que les premières crues obstruent. Abordé à ce sujet en marge de la cérémonie de dépôt de gerbe de fleurs au carrée des martyrs, le chef de daïra dira qu'il s'est déplacé en personne sur les lieux en compagnie du maire d'Ahnif et tout les responsables locaux des services techniques, pour dégager une solution. Ce responsable, tout en reconnaissant le danger qui plane sur ce village et les milliers d'usagers de la RN 05, dira qu'un premier travail urgent a été effectué le jour même. Il consiste en l'élaboration d'une fiche technique dont le montant de l'ouvrage, qui mettra fin à ces débordement, est de l'ordre de 5 milliards de centimes. Ce qui le classera dans le statut de projet sectoriel qui est du ressort de la wilaya et non du programme des PCD. Notre interlocuteur dira que le dossier est d’ores et déjà déposé au niveau de la wilaya, et affirme que cet endroit est recensé parmi les 900 points noirs à l'échelle nationale.

.... Les transporteurs de la ligne Bouira - Akbou ont aussi bloqué la RN26

Les transporteurs de voyageurs qui desservent les lignes M'chedallah - Akbou et Bouira - Béjaïa sont aussi revenus mercredi dernier à la charge, pour fermer de nouveau la RN 26 à la limite territoriale entre la wilaya de Bouira et celle de Béjaïa. Ainsi le litige entre ces transporteurs et les responsables de la daïra de Tazmalt prend les formes d'un bras de fer. Il s’agit de la suppression de plusieurs arrêts de Tazmalt jusqu’à Akbou. Rappelons que ces transporteurs ont déjà procédé à la fermeture de cette route pour les mêmes motifs durant plusieurs jours, la dernière semaine du mois d'octobre.

