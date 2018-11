Coup d'envoi officiel de la campagne labours-semailles

Par DDK | Il ya 58 minutes | 48 lecture(s)

S'il est vrai que les céréaliculteurs ont déjà commencé les labours, pratiquement depuis le début du mois de septembre, officiellement, le coup d'envoi de la campagne labours-semailles pour la saison 2018/ 2019 n’a été donné qu’avant-hier. En effet, dès neuf heures du matin, les délégations des communes de Boghni, de Draâ El-Mizan et de Tizi-Gheniff étaient arrivées sur un champ au Barrage d'eau N°4. L'on a remarqué la présence entre autres du directeur des services agricoles, M. Makhlouf Laib, du chef de daïra de Draâ El-Mizan, M. Abdelmadjid Tabet, des présidents d'APC de Draâ El-Mizan, de Frikat et d'Ait Yahia Moussa et bien sûr de centaines d'agriculteurs. C'est en présence de tout ce beau monde, et aussi de la subdivisionnaire agricole de Draâ El-Mizan, madame Saliha Belfadel et celle de Tizi-Gheniff, madame Aliouane et les représentants de Boghni, qu'un fellah fera la démonstration sur son tracteur en traçant quelques sillons en guise d'ouverture officielle de cette campagne. De leur côté, ensemble, le directeur des services agricoles et le chef de daïra ont assisté à ce coup d'envoi en agitant un fanion en guise de départ de cette campagne. «Si nous avons choisi de donner officiellement, à partir de Draâ El-Mizan, ce coup d'envoi, c’est parce que cette région occupe une place prépondérante dans la filière céréalière. Nos fellahs peuvent compter sur nos engagements», déclarera M. Makhlouf Laid. Il faut souligner que la présence de tous ces responsables est bien accueillie par les céréaliculteurs. «Nous sommes très contents parce que tout le monde s'intéresse au développement de cette filière. Nous prenons donc acte des engagements de tous ces responsables. Nous souhaitons que la saison soit plus prolifique que la saison passée, bien que cette dernière fût exceptionnelle», nous dira un fellah de la plaine de Draâ Sachem. «Nos fellahs n'ont rien à craindre. D'ailleurs, ils sont au stade de l'octroi des crédits pour l'acquisition des semences et des intrants. Il n'y a aucun problème à ce sujet, l'opération a débuté au mois d'août dernier au guichet unique», nous expliquera Mme Saliha Belfadel. Les fellahs ont acquis seize tracteurs avec leur matériel d'accompagnement durant la saison 2017/ 2018 grâce au Programme National de Développement Agricole. Pour la première responsable agricole de la daïra de Draâ El-Mizan, la superficie à emblaver est estimée à 3050 hectares en hausse par rapport à l'année précédente où elle avait atteint 2554 hectares, ayant produit 64338 quintaux avec un rendement moyen de 22 quintaux à l'hectare. La wilaya de Tizi-Ouzou a récolté l'an dernier 167000 quintaux. «Nous espérons produire environ 75765 quintaux si tout va bien, notamment pour les conditions climatiques qui pour le moment annoncent déjà une belle saison en perspective», estimera-t-elle. En plus de cela, il y a lieu de signaler que les cultures maraîchères attirent de nombreux investisseurs dans la région, surtout en ce qui concerne la pomme de terre où l'on a déjà remarqué de nombreuses plantations dans toute la vallée.

Amar Ouramdane.