Opération coup de poing de la gendarmerie

Une importante quantité de boissons alcoolisées, soit 6300 unités de différentes marques qui ont été saisies, par les éléments de la gendarmerie nationale de Bouira, lors d’une opération coup de poing menée avant-hier, contre un lieu de vente illicite à la périphérie Est de la ville de Bouira, a-t-on appris de sources concordantes. Selon les mêmes sources, ce lot de boissons a été découvert lors de la fouille de ce lieu de vente illégale. Toujours d’après les mêmes sources, cette opération a été menée suite à des informations parvenues aux gendarmes, indiquant que 6 individus, résidant au chef-lieu de la wilaya de Bouira, s'adonnaient à la vente d'alcool d’une manière illégale dans ce local. Ces derniers avaient transformé le local en dépôt de boissons alcoolisées. La saisie concerne différentes marques de bière et de vin rouge. Six personnes ont été appréhendées et présentées au procureur de la République.

