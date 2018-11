Plus de 2 200 foyers raccordés au gaz naturel

Par DDK | Il ya 56 minutes | 94 lecture(s)

En matière de raccordement au gaz naturel, la wilaya de Tizi-Ouzou a atteint un taux appréciable de 85%, «un des meilleurs au niveau national», souligne le nouveau wali.

En marge des festivités et des activités commémoratives du 64ème anniversaire du déclenchement de la révolution de Novembre, le wali Abdelhakim Chater a lors d’une courte déclaration à la presse, fait savoir, «le 1er novembre est une date qui nous rappelle les sacrifices consentis par nos martyrs afin de libérer notre pays. Cette date nous rappelle aussi nos devoirs et notre responsabilité de construire et de développer notre pays. L’état poursuivra ses efforts et sa politique de développement, le partage équitable des richesses au profit de toutes les wilayas et de tout le peuple. L’exemple est là à partir de Tizi-Ouzou, en matière de raccordement au gaz naturel qui a atteint le taux de 85%, un des meilleurs taux au niveau national». Les festivités et activités commémoratives du 64e anniversaire du déclenchement de la glorieuse révolution Algérienne ont été entamées à la veille de la date anniversaire par un dîner offert par le wali à la famille révolutionnaire. Au théâtre Kateb Yacine de Tizi-Ouzou, plusieurs activités théâtrales, artistiques, des projections vidéo et chants révolutionnaires son présentés à l’assistance.L’interprétation de la pièce de théâtre dédiée à «Fadhma Nath Mansour» a émerveillé le public. Sur place, la famille du Chahid Babouche Said a été honorée. A minuit, la place de la bougie sise à l’entrée ouest de la ville des genets a été en effet illuminée. Les couleurs nationales ont été levées, une gerbe de fleurs a été déposée et la Fatiha lue à la mémoire des martyrs de la guerre d’Algérie. Des salves de tirs ont retenti et furent entendues des quatre coins de la ville de Tizi-Ouzou. Pour la journée du 1er novembre, le wali Abdelhakim Chater et les autorités civiles et militaires de la wilaya en plus de nombreux élus et de nombreux membres de la famille révolutionnaire, ont entamé le programme de la journée par le dépôt d’une gerbe de fleurs au cimetière des martyrs de M’douha. Chater Abdelhakim, wali de Tizi-Ouzou et l’ensemble de sa délégation se sont ensuite rendus à Ighil l’Mal dans la commune d’Ath Zmenzer (daïra d’Ath Douala), où une foule compacte de villageois les attendaient dans une ambiance des plus festives. Après le recueillement au carré des martyrs, le wali a procédé à la mise en service du gaz au profit de 971 foyers. «Aujourd’hui, est pour nous inoubliable, c’est d’une part l 64e anniversaire du déclenchement de la révolution, en plus, c’est à cette date historique que notre village vient d’être raccordé au gaz naturel. Une commodité que nous attendons depuis des années et qui nous prémunira à l’avenir des affres de l’hiver et des tracas des bonbonnes de gaz butane», a témoigné une vieille femme d’Ighil l’Mal. Après Ighil l’mal, la délégation a mis le cap sur la commune de Timizart pour encore mettre en service le réseau du gaz naturel au profit de 1260 foyers du village Abizar. Pour terminer son périple, le wali et sa délégation ont fini par atterrir à Ifigha, où une stèle dédiée à la mémoire des martyrs de la guerre de novembre a été inaugurée dans une ambiance chaleureuse.

Hocine T.