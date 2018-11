La remise des clés des logements LSP se poursuit

Par DDK | Il ya 57 minutes | 82 lecture(s)

La remise des clés et des décisions aux acquéreurs de logements de type LSP s'est poursuivie mercredi dernier à la veille de la célébration du 64ème anniversaire du déclenchement de notre glorieuse guerre de libération. En effet, en présence des responsables de pratiquement toutes les institutions publiques, des maires de Draâ El-Mizan, d'Ait Yahia Moussa , de Frikat, des élus des APC, des représentants de la daïra, et des services de sécurité, mais aussi de nombreux invités, la cérémonie de remise de 18 décisions a été organisée à la daïra en présence aussi du chef de département du développement immobilier et foncier de l'OPGI de Tizi-Ouzou. «C'est la suite du programme que nous avons lancé le 25 octobre dernier à la wilaya où vingt policiers ont eu leurs clés. Nous sommes très contents que ce corps de sécurité bénéficie de ces appartements afin qu'ils accomplissent leur noble mission dans de très bonnes conditions et nous souhaitons que d'autres soient intégrés dans des programmes à venir. C'est l'occasion aussi de remettre les clés de 18 logements à nos citoyens. En tout cas, avec les programmes du président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, des millions d'Algériens ont bénéficié de logements toutes formules confondues", dira dans son allocution d'ouverture M. Abdelmadjid Tabet en sa qualité de chef de daïra. " Je félicite tous ceux qui viennent d'avoir leurs décisions. Nos policiers ont bénéficié de ces logements pour sécuriser nos citoyens. J'espère que d'autres bénéficieront d'un toit à l’avenir parce que nous savons ce qu'endurent ces fonctionnaires quand ils n'ont pas de logements.» «Les programmes de logements ne manquent pas, nous avons 40 logements LPA, 50 autres lancés tout près de la salle omnisports et nous avons fait aussi un choix de terrain pour accueillir 250 autres unités. Et d'autres encore vont arriver», soulignera M. Abdelghani Issolah, P/APC de Draâ El-Mizan. De son côté, le premier responsable de la sûreté de daïra a remercié toutes les autorités qui ont pensé à soulager ces policiers qui mettent presque la moitié de leur salaire pour seulement louer un logement, cependant, il attend que d'autres en soient bénéficiaires à l'avenir pour permettre la stabilité du personnel à long terme dans cette daïra. "Au nom du directeur de l'OPGI, nous félicitons tous les acquéreurs de ces 38 logements réalisés par l'OPGI. Je dirai que toutes les commodités existent dans ces logements à savoir l'eau courante, l'électricité, le gaz naturel. C'est dire qu'ils peuvent déjà les habiter sans aucun souci de ce côté-ci. Nous souhaitons encore participer à la réalisation d'autres projets", signalera M. Rachid Halliche, chef de département du développement immobilier et foncier de l'OPGI de Tizi-Ouzou. La cérémonie s'est déroulée dans une ambiance festive, elle a été suivie d'une collation pour toute l'assistance. Du reste, à rappeler que l'APC en collaboration avec l'ONM locale a tracé un programme varié qui s'est étalé sur deux jours (31 octobre et 1er novembre) pour marquer ce grand événement de l'Histoire contemporaine de notre pays. Le 31 octobre, des Moudjahidine, des élus et des enfants de chouhadas ont visité les carrés des martyrs de Hennia et de Bezazoua entièrement rénovés. En outre, dans la nuit du 31 octobre au premier novembre, des témoignages sur la guerre de libération nationale ont eu lieu au siège de l'APC ponctués par des chants patriotiques. Pour le premier novembre, des gerbes de fleurs ont été déposées au niveau de tous les carrés des martyrs en commençant dans la matinée au niveau du monument du centre-ville. Des activités sportives et des projections documentaires n'ont pas été en reste.

Amar Ouramdane