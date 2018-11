Une stèle à la mémoire des Chouhada

Par DDK | Il ya 57 minutes | 51 lecture(s)

Le village Issenadjen situé dans la commune d’Iflissen a célébré ce mercredi, le 64ème anniversaire du déclenchement de la guerre de libération nationale dans une ambiance festive. Cette date préparée dans la localité a été dédiée aux Chaouhada tombés au champ d’honneur pour que vive l’Algérie indépendante et digne. Aussi, pour rendre hommage à ses enfants qui ont donné leur vie pour la liberté, Issenadjen arbore, depuis hier, une stèle érigée sur la place du village. Tôt dans la matinée, les invités commençaient à affluer vers le village. Composé d’anciens maquisards, enfants de Chaouhada et de leur veuves, la procession s’est dirigée vers la place du village où s’est déroulée l’inauguration de la stèle. Après le dépôt d’une gerbe de fleurs par les autorités sécuritaires et civiles, il y eut la levée de l’emblème national. Dans la cour de l’école, la prise de parole a été donnée au président de l’association des fils de Chahid d’Iflissen, Mr.Moh Ouidir Djerrah, qui a remercié les présents et a rappelé le parcours des maquisards tombés au champ d’honneur et des moudjahidine. Par la suite, la parole a été au commissaire principal, au maire de Tigzirt, au commandant de la brigade de gendarmerie, au maire d’Iflissen, à trois moudjahidine, au chef de la protection civile ainsi que le maire de Mizrana. Après la prise de parole, les organisateurs ont d’abord procédé à une remise de cadeaux aux quinze veuves de Chahid du village d’Issenadjen, puis s’en suivra les témoignages de celles-ci. La clôture a donné lieu à une conviviale collation et une visite de l’exposition de photos de Chouhada d’Iflissen. Pour rappel, la région d’Iflissen composée de trente-neuf villages et près de 15000 habitants, compte 542 chahid, 334 veuves de chahid, et des centaines de fils de chahid. La commune a été le théâtre de l’opération «L’oiseau bleu» et de la fameuse bataille de «Agouni U Zidhoudh» qui a vu tomber environ 109 moudjahidine.

Akli N.