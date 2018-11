Hommages, recueillement et distribution de logements

Par DDK | Il ya 57 minutes | 70 lecture(s)

La célébration du 1er novembre 1954 marquant le début de l’étape la plus déterminante du peuple algérien dans la lutte contre l’occupation coloniale a été marquée à Béjaïa par des cérémonies d’hommage et de recueillement bien que symboliques, mais combien significatifs de par leurs potées historiques, à la mémoire des martyrs de la guerre de libération. Ainsi, les autorités locales de la wilaya, les organisations ONM et ONEC, des APC et de nombreuses associations ont tenu, chacun à sa manière, à célébrer cette date historique. En sus des activités protocolaires, les autorités de wilaya de Béjaïa ont, à l’occasion, distribué pas moins de 1725 logements, toutes formules confondues. Le wali de Béjaïa s’est, dans la journée de jeudi, rendu au domicile du moudjahid Irbah Abdelkader pour lui rendre hommage avant de présider plusieurs cérémonie au cours desquelles des sportifs et des dizaines de jeunes ayant participé à des concours en relation avec cette date historique, ont été primés. Dans la ville de Kherrata, les festivités ont débuté la veille de cet anniversaire à la salle des fêtes de l’APC, par une conférence sur la guerre de libération nationale animée par des moudjahidine, suivie de la projection de documentaires portant sur la guerre de libération nationale. Ensuite, il fut procédé à la remise de prix aux lauréats du concours de dessins organisé en cette occasion par l’association de l’Information, d’Intégration et d’activités des jeunes de la maison de jeunes de Kherrata. Des manifestations clôturées tard dans la nuit par la levée des couleurs, à la place de la mairie. Dans la journée du 1er Novembre 2018, à 9 heures du matin, s’est tenu un rassemblement des autorités locales et participants à cette célébration devant le siège de l’APC, lesquels se sont rendus ensuite au cimetière des martyrs pour y déposer une gerbe de fleurs et procéder à la lecture de la «Fatiha», avant de se déplacer au niveau de la stèle des Chouhada de la localité d’Ighil N’Tahar dans le village de Djermouna pour une cérémonie similaire, où sont enterrés 17 Chouhada tombés au champ d’honneur lors d’un accrochage avec les forces de l’occupant.

Slimane Zidane.