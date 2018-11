Commémoration et ambiance festive

Par DDK | Il ya 57 minutes | 67 lecture(s)

Les autorités locales se sont rendues au niveau du carré des martyrs de la ville de M’Chedallah en entamant une procession depuis le musée du Chahid jusqu’à proximité du cimetière des Chouhada pour se recueillir et y déposer une gerbe de fleurs. Au fur et mesure de la procession, des citoyens les ont rejoints en silence pour former une importante foule devant les tombes des martyrs. C'est l'une des rares fois où cette cérémonie a drainé autant de monde. Après le dépôt de fleur et une brève allocution de l'imam, le même cortège composé des autorités locales s'est rendu aux domiciles d'une douzaine d'anciens maquisards de la commune de M'Chedallah pour leur remettre des cadeaux honorifiques. Les mêmes officiels, à leur tête le chef de daïra ont procédé ensuite à la remise de décisions d'attribution des aides à l’auto-construction au profit de 70 bénéficiaires. La cérémonie a été abritée dans la salle des délibérations de l'APC. En marge de cette activité, le maire de la municipalité informera que pas moins de 600 demandes de ce genre sont en instance, et souhaite que les bénéficiaires commencent rapidement les travaux pour les achever dans les meilleurs délais, et ce, afin de permettre à l'APC d'arracher un nouveau quota de ce type d'habitation et réduire ainsi la pression sur le logement social.