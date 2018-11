Ath Ali Outemim et Ivelvaren se sont recueillis

Par DDK | Il ya 57 minutes | 59 lecture(s)

Dans la commune de Saharidj, en plus de la gerbe de fleurs déposée au niveau de la totalité des villages de la municipalité, deux villages ont organisé en parallèle d'autres activités à la mémoire des martyrs. A Ath Ali Outemim, après le recueillement au niveau du carré des martyrs au nombre 39, il a été organisé par l'association sociale dénommée "Ath Ali Outhemim", une offrande de couscous collectif à laquelle ont participé tous les villageois éparpillés à travers plusieurs communes de l'actuelle daïra de M'Chedallah après le bombardement de leur village par l'armée coloniale le 19 juin 1957. Au niveau de l'ancien village d'Ivelvaren, après le dépôt de fleurs au carré des martyrs au nombre 55, il a été procédé à une exposition de photos et l'historique de chaque martyr, en plus des récits et témoignages autour des batailles vécues dans ce village par des témoins oculaires. L'activité a été clôturée par la même offrande d'un couscous collectif offert aux participants et invités. Rappelons que le village Ivelvaren comme celui d'Ath Ali Outhemim voisin, sont situés tout les deux en haute montagne dans la commune de Saharidj. Ce village a été détruit par les forces coloniales le 11 Novembre 1957 et ses habitants aussi, éparpillé à travers la région avant de se regrouper à Vou Aklane a proximité de la nouvelle ville de M'Chedallah.

Oulaid Soualah