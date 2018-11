Réunion décisive vendredi

Par DDK | Il ya 1 heure | 107 lecture(s)

Le conseil des enseignants des lycées d’Algérie (CELA) ne compte pas lâcher prise. Le syndicat se dit «déterminé à ne pas baisser les bras jusqu’à satisfaction totale de ses revendications».

Pour ce faire, cette entité syndicale se réunira vendredi prochain pour réfléchir à la suite à donner à son mouvement de protestation entamé le 23 octobre dernier, qualifié par ses initiateurs de «réussite». Il sera question lors de cette rencontre d’arrêter la date et la forme du prochain mouvement de protestation à entreprendre. Le CLA dénonce, pour rappel, la décision de la ministre de l’Education de fermer le dossier de révision du statut particulier sans prendre en considération les recommandations de la commission mixte qui a travaillé pendant trois années sur le dossier. Il rejette aussi la décision de Benghabrit de prolonger le mandat de la commission nationale de gestion des œuvres sociales pour une année. Le CELA condamne également «le rejet de la tutelle, au niveau central et local, de la signature des PV de rencontre avec les syndicats». En outre, le syndicat réaffirme son rejet des décisions prises par la tutelle concernant la fermeture du dossier du statut particulier et la prolongation du mandat de la commission des œuvres sociales. Il s’insurge également contre «la dégradation des conditions de travail dans plusieurs établissements scolaires et la situation socioprofessionnelle des travailleurs du secteur». Toutefois, le porte-parole du CELA a tenu à rappeler que «le syndicat réaffirme son engagement et sa mobilisation dans le cadre de la confédération des syndicats algériens pour la défense du pouvoir d’achat, de la retraite, du code du travail, ainsi que des libertés syndicales». Figurent également dans la plate-forme de revendications de ce syndicat, «la reclassification de base des différents corps, la promotion automatique qui garantit une carrière motivante pour l’enseignant, la création de nouveaux grades de promotion pour différents corps, la définition des postes aménagés et les conditions de leur octroi et la création de passerelles entre les corps et les paliers».De ce fait, le syndicat en question appelle l’ensemble des travailleurs du secteur à «se mobiliser pour exiger le gel de la commission des œuvres sociales et l’organisation d’un référendum sur le mode de gestion, et dire non à la négligence des recommandations de la commission du dossier du statut particulier».

L. O. CH