Inondations et circulation difficile !

Par DDK | Il ya 1 heure | 167 lecture(s)

Plusieurs maisons ont été inondées, suite aux pluies torrentielles qui se sont abattues, sans discontinuer, depuis la matinée d’hier, sur l’ensemble du territoire de la wilaya. La Protection civile a effectuée, rien qu’en l’espace de 6 heures, 26 interventions dans six localités, pour signalement de maisons infiltrées ou dégagement de voitures coincées dans des mares d’eau. Trois personnes ont été sauvées à Tadmaït, signalent les pompiers qui indiquent une accumulation d’eau sur la RN12 rendant la circulation automobile difficile. La route de Ouaguenoun a aussi été quasiment bloquée par des torrents de boue et des inondations aux environs du lieudit Lekhali. Il a fallu du temps pour voir la circulation reprendre son cours normal, après l’intervention des pompiers et d’engins de privés. Des opérations de dégagement des eaux de pluies infiltrées dans les maisons ont été effectuées durant la matinée d’hier à Tadmaït, Draâ Ben-Khedda, Tigzirt, Azazga et Fréha. Dans cette dernière localité, il est signalé des accumulations d’eau dans plusieurs cités et quartiers, dont la plus touchée est celle des 200 logements sociaux. Dans la commune de Tizi-Ouzou, les pompiers sont intervenus notamment pour «accumulation d’eau dans plusieurs quartiers de la ville et infiltration d’eau dans quelques maisons». Un véhicule a été pris au piège par une grande mare d’eau qui s’est constituée sous l’effet d’importantes précipitations pluvieuses, près de la station des voyageurs de Béni-Douala, à proximité de la Rocade Sud. Météo Algérie a prévenu dans un BMS des pluies assez soutenues, parfois sous forme d’averses, qui atteindront localement les 20 mm dans sept wilayas du Centre-est du pays, parmi lesquelles Tizi-Ouzou, Bouira et Bejaïa, et elles atteindront les 30 mm dans six wilayas de l’Est du pays.

M. A. T