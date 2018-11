36 personnes incommodées en 72 heures

Par DDK | Il ya 1 heure | 117 lecture(s)

Les services de la Protection civile ont fait état de 36 personnes qui ont été incommodées par le monoxyde de carbone, durant les trois derniers jours, au niveau national. «Durant la période allant du 31 octobre au 3 novembre 2018, les secours de la protection civile sont intervenus pour prodiguer des soins de première urgence à 36 personnes incommodées par le monoxyde de carbone émanant des appareils de chauffage et chauffes bains au niveau de plusieurs wilayas», lit-on dans le bilan rendu public, hier, par la Direction générale de la Protection civile. Il s’agit, de 11 cas à Relizane, 10 à El Bayadh, six à Medea, trois à Constantine, cinq à Bouira et un cas à Sidi Bel Abbes. «Les victimes ont été prises en charge sur les lieux puis évacuées dans un état satisfaisant vers les établissements de santé», a encore ajouté le même document. A retenir que les statistiques de la protection civile font ressortir «plus de 2928 personnes incommodées ou intoxiquées par les gaz brulés sauvées, et 134 sont malheureusement décédées durant l’année écoulée, alors que 89 décès ont été enregistrés durant les huit premiers mois de l’année en cours». En effet, les mêmes services ont lancé, récemment, une campagne de prévention et de sensibilisation des citoyens sur le danger d’asphyxie au niveau de l’ensemble du territoire national. Par ailleurs, durant les trois derniers jours, les unités de la protection civile ont enregistré 7620 interventions, dans les différents types d’interventions pour répondre aux appels de secours, suite à des accidents de la circulation, accidents domestiques, évacuations sanitaire, extinction d’incendies et dispositifs de sécurité… etc. Plusieurs accidents de la circulation ont été enregistrés durant cette période «dont sept accidents les plus mortels, ayant causé la mort de quatre personnes, décédées sur les lieux d’accidents et 21 autres blessées, traitées sur place puis évacuées vers les structures hospitalières par les secours de la protection civile». Le bilan le plus lourd a été enregistré à la wilaya de Setif, «avec une personne décédée et trois autres blessées, suite à une collision entre deux véhicules légers, survenue sur le chemin wilayal N° 118 commune d’El Ouldja», a indiqué la même source.

Samira Saïdj