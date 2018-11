Démantèlement d’un grand réseau de faux-monnayeurs

Par DDK | Il ya 1 heure | 220 lecture(s)

Les services de la Gendarmerie nationale de Boumerdès ont réussi, récemment, à démanteler un dangereux réseau de faux-monnayeurs constitué d’étudiants et de deux ressortissants de nationalité étrangère, a-t-on appris d’une source fiable. Toujours selon notre source, c’est suite à des informations sûres parvenues aux services de sécurité, faisant état de la mise en circulation de faux billets de 50 et 100 euros, que les éléments de la Gendarmerie sont passés à l’action et ont réussi à arrêter un des membres de ce réseau criminel, répondant aux initiales B. S. Ce dernier, qui a dénoncé ses complices, était en possession de 70 000 euros, soit l’équivalent de 1,4 milliard de centimes au change parallèle. Notre source ajoute que les activités de ce réseau de faussaires datent de 2016. Ses membres ont falsifié 2,5 millions d’euros, en faux billets de 50, 100 et 200 euros, rien que durant leur première opération. La vigilance des services de sécurité a évité la mise en circulation de sommes importantes de faux billets en devise. Les mis en cause répondront devant la justice pour les chefs d’accusation de constitution de bande de malfaiteurs, falsification et mise en circulation de fausse monnaie étrangère.

Hocine Amrouni