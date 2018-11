Azemour Oumeriem fête son prix

Par DDK | Il ya 50 minutes | 72 lecture(s)

Des associations d’Azemour Oumeriem ont organisé, avant-hier, un cérémonial pour fêter le premier prix qu’a décroché le village au concours Aïssat Rabah, édition 2018.

Les pluies diluviennes qui se sont abattues sur la région ont certes perturbé un peu le déroulement des activités, dont certaines ont été reportées, notamment le gala artistique, mais elles n’ont pas empêché, pour autant, les villageois de saisir l’occasion pour exposer les manques qu’accuse leur bourgade. Après le tableau dressé par le premier magistrat de la commune, un tableau qui met en avant plusieurs réclamations, dont des quotas de logements sociaux et de l’habitat rural, la réfection du réseau routier, un programme de rattrapage de raccordement au gaz naturel, la dotation du stade communal de tribunes, les cantines et le ramassage scolaires, une salle de sport au lycée…, le «cri de détresse» du P/APC a été entendu sachant que le village a déjà bénéficié d’une cagnotte de 9 millions de dinars, après avoir décroché la première place au concours Aïssat Rabah. Présent, le wali de Tizi-Ouzou, Abdelhakim Chater, annoncera dans son intervention : «C’est un réel plaisir d’être à Azemour Oumeriem, le village le plus propre de la wilaya selon le concours Aïssat Rabah. Un concours qui œuvre à rapprocher les gens. Le P/APC vient de soulever une panoplie de doléances, j’en prends acte et j’annonce la prise en charge, par la wilaya, de l’aire de jeux pour un montant de 4 millions de dinars. Pour le village Megdoul, classé 4e au concours, j’annonce aussi la prise en charge et l’aménagement de la placette du village pour un montant de 3 millions de dinars et l’octroi de 64 aides à l’habitat rural pour la commune de Tirmitine. Pour le reste des doléances, il faut nous faire parvenir les fiches techniques, et on essaiera de les prendre en charge dans le programme de 2019». Le premier magistrat de la wilaya a annoncé, en outre, d’autres aides, notamment la création d’un musée de l’olive et l’éclairage public au moyen de l’énergie solaire. Pour sa part le P/APW de Tizi-Ouzou, Youcef Aouchiche, a fait savoir : «Pour récompenser ceux qui travaillent, en plus des 9 millions de dinars du concours, l’APW prendra en charge la réalisation des tribunes au stade communal de Tirmitine et l’éclairage public pour le village Megdoul».

Hocine T.