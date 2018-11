La CAM au rendez-vous

Par DDK | Il ya 49 minutes | 66 lecture(s)

A l’occasion de la célébration de la Journée nationale de l’artisan, coïncidant avec le 9 novembre de chaque année, la chambre de l’artisanat et des métiers (CAM) organise, depuis avant-hier et jusqu’au 10 novembre, une exposition-vente de différents produits artisanaux et du terroir, sur la placette de l’ancienne mairie, au chef-lieu de la wilaya de Tizi-Ouzou. Dattes, savon bio, miel, des robes, des bijoux kabyles et de la poterie, entre autres, sont proposés au public, à travers une quinzaine de stands. Le directeur de la CAM, M. Berki Abdelkrim, a indiqué : «20 artisans participent à cette exposition où 12 activités sont proposées aux visiteurs. Nous avons également prévu à l’adresse des écoliers, des stands dynamiques, avec démonstrations, au CLS de Tizi-Ouzou, le mardi 6 novembre, en collaboration avec la direction de l’éducation. Pour la journée du jeudi 8 novembre, nous convions le public à un séminaire sur le rôle de l’artisanat dans le développement durable, au niveau de la Maison de la culture Mouloud Mammeri. Quant au samedi 10 novembre, nous clôturerons l’exposition par une cérémonie de remise de diplômes aux participants et un vibrant hommage sera rendu à trois doyens de l’artisanat à Tizi-Ouzou. La cérémonie va se dérouler au niveau de la nouvelle Maison de l’artisanat de Tizi-Ouzou», a conclu notre interlocuteur. Un apiculteur rencontré sur place nous dira : «Cette année, la production de miel est faible par rapport à l’année dernière. Nous avons par ailleurs besoin d’un laboratoire d’analyse pour labelliser notre miel, afin de pouvoir l’exporter. Nous faisons également face au problème de vols de ruchers, des feux de forêts, du manque et la cherté de traitement contre les maladies de l’abeille. Il est aussi urgent d’organiser la filière, notamment en ce qui concerne les espaces exploités, car parfois sur un rayon d’un kilomètre on trouve plusieurs ruchers, ce qui n’est pas fait pour favoriser la production», a-t-il regretté.

Hocine T