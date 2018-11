Priorité des APC à la réhabilitation des routes

Par DDK | Il ya 49 minutes | 62 lecture(s)

Depuis quelques mois, ce sont les pistes et chemins communaux qui semblent être la priorité des élus. À Kherrata, les travaux de bitumage des chemins reliant les villages de Bourzine et Béni Merrai ainsi qu’Ighil n’Tahar à Tala n’Tgara, à Djermouna, viennent d’être achevés au grand bonheur des populations locales. L’enveloppe financière a été puisée des programmes communaux de développement de l’exercice en cours. Il en est de même dans la commune rurale de Tizi N’Berber où la route, menant au lointain village de Tifernine, vient d’être bitumée. Les services techniques de la commune voisine d’Aokas sont sur le point de lancer des travaux de goudronnage de certaines ruelles de la ville, telles que les artères du village de Tala Khaled, de la cité dite des 80 logements, de l’ex-route nationale n° 9 et de quelques bifurcations sises dans quelques quartiers ruraux de la commune. Le réseau routier de la wilaya de Béjaïa a été laissé, pendant longtemps, dans un état de dégradation totale. Sa réhabilitation est une urgence surtout que la réhabilitation des routes a constitué l’une des principales revendications des citoyens, lors des différentes protestations.

A Gana.