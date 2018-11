Le secteur de l’éducation au menu

Par DDK | Il ya 48 minutes | 88 lecture(s)

Les travaux de la troisième session de l’APW ont repris hier, au niveau du siège de la wilaya, en présence du président de l’APW, du wali, de l’ensemble des élus et des directeurs de la wilaya. Au menu de cette deuxième journée, un débat général et une évaluation sur le secteur de l’éducation et aussi sur le déroulement de la rentrée scolaire 2018/2019 au niveau des établissements scolaires de la wilaya. Ainsi, la majorité des élus qui ont pris la parole lors de cette séance, était unanime à relever plusieurs défaillances et manques au niveau des établissements scolaires de la wilaya, plus particulièrement les écoles primaires, qui manquent cruellement d’effectifs d’enseignants et aussi de travailleurs. Selon M. Bousetta, élu du FLN, beaucoup d’écoles primaires de la wilaya souffrent de dégradations sur leurs structures. Le même élu a réclamé auprès des responsables de ce secteur, l’établissement d’un constat élargi sur cette situation avec la revalorisation du budget dédié par la wilaya, pour la réhabilitation des structures de l’éducation nationale. De son côté, M. Chaâbane Meziane élu du RCD, a plaidé pour la généralisation de l’enseignement de Tamazight dans toutes les écoles primaires de la wilaya, en affirmant que la direction de l’éducation «ne s’implique pas suffisamment pour la généralisation de Tamazight pour l’ensemble des écoles de la wilaya, mais aussi la transcription et la représentation de Tamazight au niveau de l’environnement scolaire local et aussi sur le fronton de la direction de l’éducation». M. Meziane, réclamera également l’ouverture de nouveaux laboratoires pour l’informatique au niveau de plusieurs établissements scolaires, et ce, en plus de l’ouverture «d’un partenariat sincère» avec les organisations syndicales du secteur et les associations des parents d’élèves. L’élu du RCD, s’est enfin interrogé sur les raisons d’absence de formations au profit des enseignants de langue anglaise à Bouira depuis le début des années 1990. Selon l’intervenant «jamais un enseignant d’Anglais n’a bénéficié des formations du consulat britannique, à l’image des enseignants d’autres wilayas», a-t-il assuré. Pour sa part, le vice président de l’APW, d’obédience FFS, Dr Hamid Chachoua, a appelé les responsables du secteur à entamer un processus pour la libération de l’ensemble des logements de fonction des établissements scolaires, qui sont «occupés illicitement par des fonctionnaires de ce secteur, et même par des personnes étrangères à l’éducation, alors que les fonctionnaires et les enseignants en poste, souffrent de ce problème», a-t-il dénoncé. En plus de la revendication pour la généralisation de l’enseignement de Tamazight, Dr Chachoua plaidera pour la généralisation de l’enseignement du module informatique pour l’ensemble des paliers, et aussi pour la dotation de certains établissements scolaires d’appareils de chauffage nécessaires, notamment durant cette période hivernale. Concernant la faiblesse des résultats au niveau de la wilaya, plus particulièrement ceux du BAC, l’élu du FFS proposera l’organisation d’une rencontre scientifique élargie au mouvement associatif et à l’ensemble des composantes de la famille de l’éducation, pour sortir avec des solutions réelles pour ce problème. A noter enfin, que les travaux de la troisième session se sont poursuivis dans l’après-midi d’hier, où les élus devaient débattre du rapport établi par la commission des travaux publics de l’APW.

Oussama Khitouche