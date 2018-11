Le FFS rend hommage au défunt Arezki Abbas

Par DDK | Il ya 48 minutes | 66 lecture(s)

A l’occasion du 7e anniversaire de son décès à l’âge de 78 ans, a eu lieu, avant-hier au cimetière d'Imazgharène l’hommage au regretté Arezki Abbas, un ancien maquisard et ancien de 1963. En dépit d’une pluie battante, une grande foule composée de la population de Frikat, notamment d’Imazgharène, des militants du FFS, des anciens du FFS, du premier secrétaire de la section locale du parti, d’Ali Laskri, membre coordinateur de l’instance présidentielle du parti, de Rabah Menouam, vice-président de l’APW, M. Ali Bouanoua fils de chahid, étaient au rendez-vous. En effet, après le rituel dépôt de gerbe de fleurs devant sa tombe, une minute de silence fut observée à sa mémoire et à celle de tous les martyrs de la révolution d’autant plus que M. Arzeki Abbas fut un authentique moudjahid. Il n’avait jamais demandé de pension ou autre privilège. «Si nous nous inclinons devant la mémoire de Dda Arzeki, c’est parce qu’il était un grand homme, épris de justice et de luttes pour la démocratie. En 1963, il choisit son camp dans les rangs du FFS parce qu’il savait que les idéaux pour lesquels les moudjahidine s’étaient engagés furent dévoyés. Il n’hésita pas une minute de rallier notre grand Hocine Ait Ahmed pour combattre encore une fois l’injustice et l’autoritarisme», déclarera dans son intervention le premier secrétaire de la section locale de Frikat, M. Boualem Moussaoui. Lui emboîtant le pas, M. Ali Laskri reviendra longuement sur l’engagement des anciens de 1963 pour continuer leur combat ayant compris que si l’Algérie était libérée, le peuple ne l’était pas encore. «Dda Arzeki que Dieu ait son âme était pleinement engagé dans ce combat d’autant plus qu’il était un véritable baroudeur. Le FFS n’oubliera jamais les siens. C’est un devoir de nous incliner à leur mémoire. Nous devons les prendre en exemple, notamment en ces moments difficiles que traverse notre pays sur tous les plans», soulignera-t-il en substance. De son côté, M. Ali Bounoua, fin connaisseur de toutes les archives de la guerre de libération nationale, dressera le portrait de ce grand baroudeur en évoquant toutes les importantes batailles auxquelles Arezki Abbas avait pris part, notamment à Sidi Ali Bounab, à Tizi-Gheniff, à Ait Yahia Moussa. «Dda Arzeki et ses compagnons d’armes donnèrent du fil à retordre aux troupes françaises mieux armées et mieux entraînées», expliquera-t-il. Alors que M. Rabah Menaoun dira que les hommes comme Dda Arezki ont jeté les bases pour la démocratie, l’instauration d’un Etat de droit et d’une république démocratique et sociale. «C’est l’un des exemples que nous devons toujours avoir en tête. Ces hommes nous ont tracé la voie», estimera-t-il. Arezeki Abbas est né en 1933. Il rejoignit les rangs de l’ALN en 1956 quoiqu’il fût déjà engagé sur un autre volet au sein de cette organisation. En 1963, il participa au soulèvement du FFS avant de quitter l’Algérie pour la France. Après l'indépendance, il n’aura ni demandé une carte de moudjahid ni pension. Il décéda un certain 6 novembre 2011 dans son village parmi les siens.

Amar Ouramdane