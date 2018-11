La SDC sensibilise

Par DDK | Il ya 49 minutes | 67 lecture(s)

La SDC, via sa Direction de Distribution de Bouira, comme chaque année en période hivernale, vient d’entamer sa traditionnelle campagne d’information et de sensibilisation sur les risques liés à la mauvaise utilisation du gaz naturel. Les quelques 118.753 abonnés au gaz naturel, sur près de 190 323 abonnés de la SDC recensés à travers le territoire de la wilaya de Bouira, seront donc sensibilisés en cette période caractérisée par le recours intense des citoyens à l’utilisation du gaz naturel pour les besoins de chauffage. Une campagne de sensibilisation à laquelle prennent part une équipe composée des représentants de la Direction de Distribution de Bouira, de la protection civile et de la Direction de commerce, qui s’attèle à sillonner les différents lycées, CEM et centres de formation professionnelle. Inculquer certaines règles de sécurité à des populations pour éviter tout incident avec des consignes visant à entretenir les appareils de chauffage fonctionnant au gaz naturel et le ramonage des cheminées collectives est l’objectif de cette campagne. Par ailleurs, cette campagne de sensibilisation et d’information transmettra les notions d’usage avant l’utilisation d’un chauffage à gaz naturel comme l’importance de l’aération, les normes techniques relatives à la réalisation des installations intérieures et surtout l’entretien des appareils. Des appareils au gaz qui ne sont pas souvent entretenus comme il se doit et qui présentent ainsi des risques d’incidents. C’est donc sous le slogan «Bien utilisé, le gaz naturel ne présente aucun danger» que cette campagne est lancée à travers les 45 communes de la wilaya de Bouira.

Hafidh B.