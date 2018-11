Le principal auteur devant les juges

Par DDK | Il ya 49 minutes | 87 lecture(s)

Le tribunal criminel près la cour de Boumerdès a traité, jeudi dernier, une affaire impliquant un dangereux individu accusé de constitution d’un groupe terroriste armé, adhésion à un groupe terroriste armé, meurtre avec préméditation et tentative de meurtre avec préméditation, via de nombreux attentats ayant ciblé particulièrement les forces de sécurité. L’accusé, dénommé Ali. B., alias Abi Qotaïba, âgé d’une trentaine d’années et originaire de Cap Djinet, a rejoint les groupes terroristes armés à l’âge de 22 ans, en 2006. Il activait au sein de la seriate Al Moudjahidine de la Katibate Al Anssar, avant de rejoindre le maquis au Sahel Boubarak et à Dellys, où il a participé à de nombreuses opérations terroristes. Selon le dossier de cette affaire, l’inculpé s’est également chargé du recrutement de nouveaux éléments, auxquels il a été confié d’opérer des actes de sabotage et d’enlèvement et un attentat contre un convoi de l’Armée nationale populaire à Cap Djinet, ayant causé de graves blessures à un soldat, sans parler des pertes matérielles. L’accusé et ses acolytes sont également présumés auteurs de nombreux autres actes terroristes, dont l’explosion de deux voitures piégées, respectivement à l’École supérieure de la Gendarmerie nationale des Issers et au commissariat de police de Naciria, dissimulation d’une bombe de fabrication artisanale sur la route d’Ouled Ameur, dans la commune de Sidi Daoud, racket de paysans, kidnappings et menaces de mort en cas de refus de payer les rançons demandées. L’inculpé est également accusé de participation à un faux barrage ayant abouti au meurtre de trois militaires ainsi que le dépôt d’une bombe artisanale sur la route reliant Bordj Ménaïel, à Cap Djinet, qui causé de nombreuses pertes humaines. Il a, par ailleurs, reconnu avoir participé au dépôt d’une bombe artisanale au niveau du siège de la garde communale d’Aïn El-Hamra de l’époque, relevant de la commune de Bordj Ménaïel, comme il est poursuivi pour avoir perpétré un attentat au niveau de la route reliant Cap Djinet à Bordj Ménaïel, en 2011. L’explosion a engendré la mort d’un militaire. Notons que la plus meurtrière opération terroriste menée par Ali B. et ses acolytes est incontestablement celle ayant ciblé l’école supérieure de la Gendarmerie nationale des Issers, ayant provoqué la mort de dizaines de candidats issus des quatre coins du pays. Pour rappel, le prévenu a été arrêté par les forces combinées de sécurité en 2012, lors d’un affrontement armé au lieu-dit Oued Aouadj, dans la localité de Cap Djinet. Le procureur de la République près la cour de Boumerdès a requis la peine capitale à son encontre.

H. A.