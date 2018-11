«Les immigrés algériens illégaux seront rapatriés»

Par DDK | Il ya 29 minutes | 2 lecture(s)

Ahmed Ouyahia a réitéré, hier, en conférence de presse conjointe avec son homologue italien, Giuseppe Conte, le refus de l’Algérie d’installer les camps de rétention des migrants.

La question des immigrés illégalement installés en Italie n’a pris que «dix minutes de la discussion», selon les propos d’Ahmed Ouyahia, lors de son entretien avec son homologue italien en visite hier à Alger. «La question migratoire et la situation des Algériens en Italie n’a pris que 10 minutes de notre discussion», a indiqué Ouyahia en précisant que «40 000 d’Algériens résident régulièrement en Italie et qu’ils sont moins de 900 à se retrouver en situation irrégulière». Sur ce dernier nombre, le Premier ministre algérien s’est engagé à rapatrier «tout citoyen en situation irrégulière s’il est prouvé qu’il est de nationalité algérienne, étant donné que plusieurs Maghrébins en immigration clandestine se déclarent être Algériens». Pour Ahmed Ouyahia, les relations algéro-italiennes dépassent de loin le cadre de la question migratoire, puisque «près de 50 accords bilatéraux nous lient dans différents domaines.» La lutte contre les différents crimes et la question libyenne ont été, selon les deux Premiers ministres, les sujets qui ont pris le plus d’intérêts dans les discussions bilatérales engagées à l’arrivée de l’hôte de l’Algérie. Pour Giuseppe Conte, «l’Algérie est le premier partenaire économique en Afrique», ce qui justifie sa présence aujourd’hui (hier ndlr) à Alger. Sur ce, le président du Conseil des ministres italien a évoqué le partenariat économique et commercial avec l’Algérie que son pays compte consolider et renforcer, notamment dans le domaine énergétique. Sur la question libyenne, Ahmed Ouyahia a indiqué que durant l’entretien avec son homologue italien, «nous avons parlé des solutions à apporter aux Libyens pour qu’ils puissent arriver à régler leur conflit dans un cadre pacifique». C’est dans ce sens qu’Ouyahia a confirmé la participation de l’Algérie, en tant que voisin de la Lybie, à la Conférence de Palerme qui se tiendra les 12 et 13 novembre courant. En marge de cette visite, le groupe Sonatrach a signé avec la société italienne spécialisée en ingénierie Maire Tecnimont un contrat d'engineering projet construction (EPC) pour la réalisation d'un 4ème train de gaz de pétrole liquéfié (GPL). Ce contrat est estimé à 29,17 milliards de dinars, soit 248,5 millions de dollars. Le projet sera situé au niveau du complexe industriel GPL - ZCINA situé à six km de Hassi Messaoud et dont la capacité nominale de traitement de gaz est estimée à huit millions de sm3/jour. Il permettra essentiellement le traitement du gaz associé produit au niveau du champ Nord Hassi Messaoud afin d’augmenter la production GPL et du condensat stabilisé et d'améliorer la qualité du gaz. Les prestations et fournitures de ce contrat EPC comprennent notamment les études d’ingénierie de détail, l’approvisionnement des équipements et matériels, la construction ainsi que les essais et mise en service. Ce projet, dont la réception définitive est prévue pour juin 2021, permettra d’augmenter la production du GPL en passant de 3.600 tonnes/jour à 4.800 tonnes/j, et du condensant pour passer de 330 tonnes/j à 480 tonnes/j. Quelques heures avant la conférence de presse conjointe, Giuseppe Conte a été reçu par Ahmed Ouyahia qui lui a accordé un tête-à-tête en présence des ministres algériens des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, et celui de l’Énergie, Mustapha Guitouni. Plutôt dans la matinée, le président du Conseil des ministres italiens s’est rendu au sanctuaire des martyrs où il s’est recueilli sur la mémoire des martyrs de la Révolution de 1954/1962.

