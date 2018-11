Démission collective au Front El Moustakbal

Par DDK | Il ya 31 minutes | 134 lecture(s)

Le parti Front El Moustakbal, d’Abdelaziz Belaid, est en crise à Béjaïa. En effet, des cadres et responsables locaux du parti, à leur tête le député Khaled Tazaghart, viennent d'annoncer une démission collective du parti. Une décision prise à l'issue de la réunion de samedi dernier, à Béjaïa, ayant regroupé les membres du conseil national du parti dans la wilaya, les représentant(e)s de la wilaya, les membres du bureau de wilaya, les élus communaux et les délégué(e)s au 2ème Congrès du parti qui s’est tenu les 28 et 29 septembre dernier, à Zeralda. «J'annonce la démission du Front el Moustakbal de tous les élus, des membres du Conseil national, des membres de wilaya, les délégués des daïras et des Congressistes», a déclaré le député Tazaghart. Contacté hier, le désormais ex-député du Front El Moustakbal nous dira : «C'est une décision politique. Je pense qu’il n'y a pas de partis éternels, mais des principes et idéaux éternels, il n’y a aucune politique qui puisse remplacer notre dignité d’être des Imazighen». En filigrane, notre interlocuteur impute cette décision de démission au ‘’bras de fer’’ engagé entre les militants de Béjaïa et la direction de ce parti, notamment lors du deuxième Congrès qui a eu lieu à Zéralda au mois de septembre dernier. Pour rappel, la délégation de Béjaïa, conduite par son député et chef du bureau de Béjaïa, Khaled Tazaghart, avait, avec fracas, dénoncé l’absence de banderoles en Tamazight lors de ce congrès. «J'ai expliqué rapidement les raisons qui nous ont poussés à prendre cette décision, en attendant une déclaration explicative que nous publierons dans les prochains jours», souligne le désormais ex-député du parti d’Abdelaziz Belaid. Pour rappel, sur le plan organique, le Front El Moustakbal comptait un député (Khaled Tazaghart qui occupait aussi le poste de premier responsable du parti à Béjaïa) et environ 13 élus siégeant dans les assemblées communales de la wilaya, à savoir Toudja, Aït Rzine, Timezrit et Amalou. De l’avis des observateurs, cette cascade de démissions portera, inéluctablement, un coup dur à l’implantation de ce parti dans la wilaya de Béjaïa.

Rachid Z.