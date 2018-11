Les habitants de Medkour ferment la mairie

Par DDK | Il ya 31 minutes | 48 lecture(s)

La mairie de Tizi N’Berber, commune rurale relevant de la daïra d’Aokas, a été fermée, hier, par les habitants du village Medkour. Par cette action de protestation, les villageois revendiquent l’amélioration de leurs conditions de vie. «Le château d’eau qui a été réalisé il y a plus de quatre décennies n’a pas été renforcé ni d’ailleurs le réseau d’alimentation en eau potable, ceci malgré le nombre de plus en plus grandissant de la population», déplore Walid, un des protestataires. L’eau n’est pas la seule revendication de ce hameau. Notre interlocuteur citera le gaz de ville, dont les travaux sont presque finis dans certains endroits, sans que l’étape du raccordement n’arrive, sachant que la station de détente a été réalisée sur le territoire de la bourgade. Pour rappel, le maire, dans un entretien accordé à la Dépêche de Kabylie en décembre 2016, avait déclaré que le projet allait mis en service dans sa totalité au début de l’été de l’année qui allait suivre, soit en 2018, avec un retard d’une année par rapport aux délais initiaux. Walid parlera aussi l’éclairage public qui fait défaut au village et, surtout, de l’aménagement de pistes et de leur revêtement en bitume ou en béton dans plusieurs quartiers de la commune, «alors qu’à Medkour, même le chemin qui mène vers l’école primaire de la localité n’a pas été bétonné, de même que le sentier qui relie la même école au collège voisin», regrette-t-il. Pour notre interlocuteur, non seulement ces deux chemins doivent être aménagés mais aussi éclairés pour faciliter la mission du personnel et garantir de bonnes conditions de scolarisation aux élèves. D’ailleurs, soulignera encore Walid, l’un des murs de l’école primaire s’est effondré sans que cela n’inquiète les autorités et des fils électriques survolent la cour de l’école, alors qu’il aurait été plus avisé de les déplacer ou de les faire en torsadés. En outre, les protestataires, en majorité des jeunes, exigent la concrétisation du projet du stade de proximité que le maire leur a promis. Contacté, le P/APC Lounès Mouhli, qui était en déplacement, rétorquera que pour ce qui est du gaz, les travaux pour une partie des habitations de Medkour ont été achevés, mais l’entreprise en charge du projet est défaillante. S’agissant de l’eau portable, un choix de terrain a été fait pour la réalisation d’un autre château d’eau, de même pour le stade, dont la réalisation dépend de la situation financière de la commune. Le maire dira que cette aire sera réalisée dans le cadre des PCD de l’année prochaine.

A Gana.