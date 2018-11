Une nouvelle confédération des syndicats en gestation

Par DDK | Il ya 30 minutes | 47 lecture(s)

Une nouvelle confédération des syndicats verra le jour très prochainement. La création de la Confédération des syndicats algériens (CSA) qui regroupe 13 formations syndicales représentant le secteur de la Fonction publique (éducation, santé publique, poste, vétérinaire, etc.) se précise. L’Intersyndicale tiendra son assemblée générale constituante samedi prochain pour déposer le dossier d’agrément. En effet, la coalition compte déposer le dossier d’agrément le 12 novembre prochain au niveau du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale. «La commission a préparé le dossier administratif de constitution d’une confédération, comme l’autorise l’article 4 de la loi 90-14 sur l’activité syndicale, et la réunion de samedi prochain sera la dernière étape de la procédure qui précède le dépôt du dossier d’agrément», a affirmé le porte-parole du conseil des enseignants des lycées d’Algérie (CELA). Il s’agit, a-t-il dit, «d’un cadre juridique à travers lequel les syndicats vont militer pour arracher leurs droits». «Nous avons travaillé dur pour mieux se préparer et éviter les erreurs du passé», a-t-il indiqué, soulignant dans ce sens, que « la porte reste ouverte à d’autres entités syndicales désirant rejoindre la Confédération dans le futur».Ce projet, poursuit la même source est le fruit des négociations qui ont duré plus de deux ans entres les différents syndicats de la fonction publique. Le projet relatif à la création de la confédération en question a commencé, faut-il le souligner, au mois de juin 2016. Rappelons toutefois, que depuis cette date, plusieurs rencontres et mouvement de protestations (grève et rassemblements) ont été tenues afin de faire valoir leur plate-forme de revendications. Celle-ci s’articule, notamment, autour de l’annulation de la réforme des retraites et la participation du syndicat à la préparation de la nouvelle loi de travail. Ces formations syndicales exigent, également, «la révision de la grille des salaires et l’amélioration du pouvoir d’achat des travailleurs algériens». L’intersyndicale de la fonction publique appelle tous les travailleurs à se mobiliser autour de leur base pour défendre leurs acquis.

L. O. CH