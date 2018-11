L'assassin de Lyna devant le juge aujourd’hui

Par DDK | Il ya 30 minutes | 60 lecture(s)

Dans le cadre de la première session criminelle ordinaire de l’année en cours, environ 57 affaires liées à plusieurs délits seront examinées par le tribunal criminel près la cour de Béjaïa, a indiqué une source judiciaire. Aujourd’hui, la cour de Béjaïa examinera l’affaire de l'assassinat de la petite écolière Lyna Salamani, âgée de 9 ans, qui a été retrouvée morte le 18 décembre 2017 au village Aït Daoud dans la commune d’El-Flay, située sur les hauteurs de Sidi-Aïch, à une cinquantaine de kilomètres au nord du chef-lieu de la wilaya de Béjaïa. Pour rappel, la fillette avait disparu avant d’être retrouvée morte au village Aït Daoud, dans la commune d’El-Flay. La victime a été découverte sans vie dans une maison abandonnée se trouvant à deux pas de chez elle. Il convient de rappeler que la petite écolière de 9 ans a été assassinée par un jeune de 22 ans du même village, répondant aux initiales C. A. L’auteur de l’assassinat a été identifié puis arrêté le jour même de son crime par les éléments de la brigade de la Gendarmerie de Sidi-Aïch qui ont ouvert une enquête pour faire toute la lumière sur cette terrible tragédie. À noter qu'une marche silencieuse a été organisée le 2 janvier dernier dans les rues de la ville de Sidi-Aïch, en hommage à la petite Lyna. La marche a drainé une foule nombreuse venue réclamer «l’application de la loi dans toute sa rigueur à l’encontre du présumé assassin». Brandissant des pancartes sur lesquelles on pouvait lire, entre autres, «Nous sommes tous Lyna», «Parents - justice, ensemble protégeons nos enfants», «Pas de paix sans peine de mort», les manifestants ont observé deux haltes, l’une devant le siège de la daïra et l’autre devant le tribunal de Sidi-Aïch. L'assassinat de la petite fille a consterné les habitants de la région de Sidi-Aïch.

Rachid Z