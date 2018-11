Un arnaqueur arrêté

Par DDK | Il ya 12 minutes | 14 lecture(s)

Les services de sécurité de Dellys, localité sise à une soixantaine de kilomètres à l’Est du chef-lieu de la wilaya de Boumerdès, ont arrêté, tout récemment, un malfaiteur spécialisé dans le retrait de sommes importantes d’argent sur des comptes des clients d’Algérie Poste, a-t-on appris d’une source fiable. C’est suite à une plainte faisant état de retraits illégaux effectués sur les comptes des clients d’Algérie-poste que les services de sécurité sont passés à l’action et ont réussi à identifier puis à mettre la main sur cet individu au bureau de poste de Dellys alors qu’il était sur le point d’effectuer une opération de retrait sur le compte d’un client. Selon la même source, le nombre de victimes de cet individu se chiffre à 13 clients alors que les sommes d’argent retirées de leurs comptes est de l’ordre de 148 millions de centimes. Notre source ajoute que «le procédé de cet arnaqueur âgé de 39 ans et originaire de la ville de Dellys est simple : falsification des cartes nationales d’identité des victimes puis demandes de carnets de chèques en leurs noms et le tour est joué.» La perquisition effectuée dans le domicile familial du mis en cause par les services de sécurité a permis la récupération du matériel utilisé pour la falsification de documents officiels, dont de nombreuses cartes d’identité falsifiées, de nombreux carnets de chèques destinés au retrait d’argents d’autres victimes à travers de nombreuses wilayas du pays, précise la même source. Présenté devant le procureur de la République près le tribunal de Dellys, le mis en cause a été écroué à la maison d’arrêt de Bordj Ménaïel pour les chefs d’inculpation de faux et usage de faux, d’usurpation d’identité et vol de sommes d’argent sur les comptes postaux.

H. A.