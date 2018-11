Des habitations prennent feu

Par DDK | Il ya 12 minutes | 16 lecture(s)

Un énorme incendie s'est déclaré avant-hier vers 17h30 à la cité Liberté, précisément au lieu-dit Ibaraken, au chef-lieu communal de Tadmaït. Selon les témoignages recueillis sur les lieux, pas moins de 6 anciennes habitations ont été complètement ravagées par les flammes. Fort heureusement, aucune perte humaine n'a été enregistrée. «Les demeures ont subi des dégâts importants, ayant été quasiment ravagées par les flammes. Cette situation a créé une panique générale dans le quartier. Fort heureusement, aucune perte humaine n’est à déplorer, puisque les occupants de ces habitations ont quitté les lieux à temps», dira un habitant de la cité. C’est une masse électrique qui est à l’origine de ce sinistre, a-t-on appris de sources locales. Ce sont les jeunes habitants de la région qui sont intervenus d’urgence pour secourir les familles qui habitaient dans cette cité renfermant plus d’une dizaine foyers datant de l’époque coloniale et construits en bois avec des toits en amiante. Il a fallu l’intervention de deux camions de la Protection civile pour circonscrire le sinistre et éviter qu’il ne se propage vers les autres habitations.

Rachid Aissiou