Un escroc et un détenteur d’armes sans permis arrêtés

Par DDK | Il ya 1 heure | 147 lecture(s)

Un homme âgé de 37 ans a été arrêté à Mechtras pour détention illégale d’une carabine et une importante quantité de munitions, a indiqué, hier, un communiqué de la sûreté de wilaya. «Suite à un travail d’investigation, les forces de police de la Brigade de recherche et d’intervention, relevant du service de la police de wilaya, ont procédé à l’arrestation, dans la région de Mechtras, daïra de Boghni, d’un individu, âgé de 37 ans, demeurant à Mechtras, daïra de Boghni, suspecté de possession d’une arme à feu sans autorisation», est-il mentionné dans le communiqué. Selon la même source, «les recherches effectuées dans ce cadre ont permis de découvrir dans son domicile, une carabine détenue sans autorisation, une importante quantité de munition de différents calibres, des produits de confection de munitions, des armes blanches ainsi qu’une somme d’argent revenue de la vente de ces produits». Présenté avant-hier au Parquet de Draâ El-Mizan, l’homme en question a été placé en détention préventive pour les chefs d’inculpation de «détention d’armes de 6e et 7e catégories sans autorisation légale et détention de munitions de différentes catégorie et calibres sans autorisation de l’autorité habilitée». Par ailleurs, un autre individu âgé de 47 ans a été arrêté à Tizi-Ouzou pour «escroquerie et fausse déclaration», selon un autre communiqué de la police. L’individu en question promettait à des citoyens l’obtention de visas moyennant des sommes d’argent. Selon la cellule de communication de la sûreté de wilaya, cet individu, et pour tenter de camoufler ses actes, est allé jusqu’à simuler un enlèvement avant d’être finalement découvert. Le procureur de la République près le tribunal de Tizi-Ouzou, devant lequel le mis en cause a été présenté avant-hier, a ordonné sa mise en détention préventive.

Hocine T.