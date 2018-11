étaler les terrains de stage au privé

Par DDK | Il ya 1 heure | 55 lecture(s)

En marge du 2e congrès de la faculté de médecine de l’université de Tizi-Ouzou, une convention de partenariat a été signée entre le Doyen de la faculté et la direction de l’hôpital Chahid Mahmoudi.

Le partenariat portera sur la contribution de cet établissement privé à accueillir des stagiaires en son sein et permettre ainsi d’élargir les terrains de stage pour les étudiants en médecine au secteur privé. C’est une première en Algérie, ont noté, chacun à son tour, Pr Abdelkrim Messaoudi et Dr Saïd Mahmoudi, respectivement Doyen de la faculté de médecine de Tizi-Ouzou, et directeur général de l’hôpital privé Chahid Mahmoudi. à noter par ailleurs que les travaux de la rencontre, lancés par le DSP, Pr Ziri, représentant du wali, ont duré jusqu’à la fin de la journée. Au programme, plusieurs communications aussi intéressantes les unes que les autres et réparties sur cinq séances: «Les biothérapies et les défis de la biologie dans la prise en charge des cancers»; «Psycho-Gériatrie: les démences»; «Les hépatites»; «Diabète, HTA, Dyslipidémies» et enfin la cinquième séance consacrée aux communications libres. A signaler que lors de son mot d’ouverture, le DSP a mis l’accent sur les infrastructures de haut standing (publiques et privés) dont dispose la wilaya et les projets en cours, qui, une fois achevés, feront de la région un vrai pôle sanitaire de technologie de pointe.

L. M.