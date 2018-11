Une délégation du ministère de l'Hydraulique et le DG de la SDE attendus

Par DDK | Il ya 1 heure | 80 lecture(s)

En visite de travail et d'inspection, le wali Ahmed Maâbed a tenu, avant-hier jeudi, à rassurer les citoyens des deux communes de Draâ El-Gaïd et Kherrata que toutes les doléances exprimées seront étudiées pour être prises en charge graduellement. En outre, le chef de l’exécutif a informé sur site du déplacement d'une délégation du ministère de l'Hydraulique la semaine prochaine et d’une autre présidée par le directeur général de la SDE, afin de régler certaines situations du ressort des deux secteurs. Cette annonce est de bon augure, sachant que la wilaya accuse divers manques ayant trait au gaz de ville, à l’électricité et à l’eau potable. Par ailleurs, lors de son déplacement au niveau de la daïra de Kherrata, le wali de Béjaïa a inspecté le projet de modernisation des gorges de la région. Il a procédé au lancement des tirs d'explosifs au niveau du chantier de réalisation des tunnels, prévus dans le cadre de ce mégaprojet. Sur le projet du nouveau siège de l'APC de Kherrata, le wali a promis de trouver une solution au problème de financement pour achever les travaux qui restent pour garantir aux administrés de la localité de Kherrata de meilleures prestations de services, informe la cellule de communication de la wilaya. Cette dernière indique aussi que Maâbed a procédé à la pose de la première pierre pour la réalisation de 50 logements promotionnels aidés (LPA), à Kherrata. Dans la commune de Draâ El-Gaïd, outre l’inspection du projet d'une école coranique, le wali a instruit le responsable de l'entreprise chargée de réaliser les travaux de la salle de soins dans la localité de R'hamin de réduire les délais, pour la mise en service de cette structure tant attendue par la population locale. Au cours de la même visite, le wali a instruit le directeur de la jeunesse et des sports d'ouvrir immédiatement la maison de jeunes de Snadla au profit de la masse juvénile. La wilaya va prendre en charge son équipement en matériel Informatique et la direction de la culture la dotera de la documentation nécessaire.

Rachid Z.