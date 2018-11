Colloque sur le plurilinguisme et le pluriculturalisme

Par DDK | Il ya 1 heure | 73 lecture(s)

Le laboratoire de recherche et de formation en langues appliquées et ingénierie des langues en milieu multilingue organise, en collaboration avec la faculté des lettres et des langues de l’université de Béjaïa, un colloque national, demain et lundi, sous le thème «Le plurilinguisme et le pluriculturalisme : Problématiques sociolinguistiques, littéraires et didactiques. Les organisateurs de ce colloque expliquent que «le multilinguisme, le plurilinguisme, le multiculturalisme, le pluriculturalisme et leurs implications font partie des sujets les plus actuels. Les problématiques qui en découlent sont diverses. En sciences du langage, elles ont donné lieu à des études portant, entre autres, sur les contacts de langues, la gestion et l’aménagement de celles-ci, l’alternance codique, la variation et son rapport à la norme et aux représentations, les tensions identitaires, etc. Dans les champs des sciences littéraires, les spécialistes de la littérature comparée et de l’ethno-critique se sont penchés sur les diverses manifestations des expressions culturelles non seulement sous leur forme purement littéraire, mais aussi visuelle, cinématographique ou encore numérique. De nos jours, cette discipline s’ouvre davantage à la nécessité d’aborder les phénomènes culturels et les modalités de leur circulation dans leur dimension mondiale et plurilingue. On s’intéresse également à l’altérité dans les œuvres littéraires, à la trace de l’Autre à travers ses propres référents, tels que dits par l’auteur avec sa langue ou par des reprises de techniques ou de pratiques scripturales propres à d’autres auteurs et à d’autres situations. Dans une perspective (socio)didactique, ces problématiques ont conduit à parler d’un passage de la didactique à la didactique des langues-cultures, ensuite de la didactique du plurilinguisme à la didactique contextualisée et à la socio-didactique, etc. Les interrogations ont ainsi porté sur l’impact du multilinguisme (plurilinguisme) sociétal sur le rôle que peut jouer le recourt à la langue maternelle et à la traduction lors de l’enseignement/apprentissage d’une langue étrangère ou seconde, sur la pédagogie/didactique intégrée et/ou convergente des langues, sur les choix qui peuvent favoriser le développement des compétences plurilingues et pluriculturelles, etc. Ces exemples montrent d’une part la diversité des questionnements ouverts par la thématique choisie pour ce colloque, et d’autre part, l’importance et pertinence de ces questionnements dans le contexte algérien». Cela dit, pour offrir l’occasion à tous ceux qui travaillent sur ces thématiques de partager les résultats de leurs études et pour favoriser des échanges, débats et interactions, les organisateurs de ce colloque ont fait le choix de ne pas limiter les axes et les sujets des communications. Ils privilégieront néanmoins les études originales qui s’appuient sur l’analyse de corpus.

R. Z.