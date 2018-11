Plus de 11 millions de CNI biométriques délivrées

Par DDK | Il ya 1 heure | 67 lecture(s)

Plus de 11 millions de cartes nationales d’identité biométriques ont été délivrées à ce jour. Un chiffre avancé par le ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales, Noureddine Bedoui, avant-hier jeudi, lors d’une séance plénière à l’Assemblée populaire nationale (APN), consacrée aux questions orales. «La délivrance de la CNI biométrique est la clé de la concrétisation du projet de l’administration numérique à l’horizon 2020», a rappelé le ministre. La prochaine étape, dit-il, verra «l’introduction du livret de famille biométrique». Noureddine Bedoui a, par la suite, annoncé le «lancement prochain d'une administration virtuelle offrant des services 24h/24, dans le cadre d'un ambitieux projet dont toutes les conditions de mise en œuvre ont été réunies». Il estime que dans le but de répondre aux besoins du citoyen et de le rapprocher davantage de l'administration, il sera procédé prochainement au «lancement d'une administration virtuelle permettant d'offrir des services 24 h/24». Évoquant par ailleurs le mouvement important des cadres supérieurs au niveau de l'administration régionale, opéré récemment par le président de la République, M. Bedoui dira que «ce mouvement a consacré le principe d'implication des jeunes cadres et leur encouragement à occuper les postes d'encadrement, en sus de la promotion du rôle de la femme, à travers l'accès aux postes de responsabilité», rappelant que les promotions ont concerné 11 chefs de daïra (femmes) qui viennent s'ajouter aux 38 actuelles, «un taux jamais égalé depuis l'indépendance», soutient-il. À une autre question sur les préoccupations de certains citoyens, dont les actes de naissance portent la mention «bis», le ministre a précisé que la numérotation «bis» des actes d'état civil est utilisée par plusieurs communes à travers l'échelle nationale, ajoutant que 553 875 actes de naissance inscrits dans les registres d'état civil portent cette mention, dont 417 592 à Oran seulement, et 332 577 de ces actes de naissance ont été inscrits de 1962 à 2017. «Généralement, cette numérotation est utilisée quand il y a erreur dans le numéro de série des actes de naissance. Il est par conséquent fait recours à la mention numérotation bis pour différencier deux personnes portant le même numéro d'acte de naissance», a-t-il encore expliqué.

L. O. CH