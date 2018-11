La CICT s’implique

Par DDK | Il ya 1 heure | 86 lecture(s)

La gestion publique locale a été le thème d’un séminaire organisé avant-hier jeudi par la chambre du commerce de Bouira à Tikjda, en présence de plusieurs industriels et de cadres d’entreprise. Se basant sur le décret n° 18-199 et les nouveautés apportées au secteur du commerce, ce séminaire a soulevé plusieurs points. Les intervenants ont abordé sous toutes les coutures les nouveautés introduites par le nouveau dispositif réglementaire et l’importance de leur application auprès des acteurs concernés. Par ailleurs, l’expert des marchés publics, Mouloud Sabri, s’est penché sur certaines questions, telles que la simplification de la lecture des nouveaux concepts du décret en question dans le but d’une meilleure assimilation de son contenu, ou encore la préparation des personnes concernées à une application conforme de la nouvelle réglementation. La conférence avait également pour objectif de permettre aux différents gestionnaires présents de maîtriser le processus de préparation, de passation, d’exécution et de contrôle, en se basant sur le nouveau dispositif règlementaire, et ainsi bénéficier des bonnes pratiques universelles dans le but de réussir le défi de la nouvelle gestion publique locale. Ainsi, entre doctorants, responsables et étudiants, cette journée d’étude a attiré une grande foule d’intéressés.

Sarah Madani