Enième sit-in des exclus de la liste des bénéficiaires

Les exclus de la liste des bénéficiaires des 661 logements sociaux à Sour El-Ghozlane (au sud de la wilaya de Bouira) sont revenus à la charge, avant-hier, en observant un énième rassemblement de protestation devant le siège de la daïra. Ils réclamaient leur réintégration dans la liste définitive des bénéficiaires, assurant qu’«aucune explication ni motif réglementaire n’ont été fournis par les autorités locales» à propos de l’élimination de leurs noms de la liste définitive adoptée par la commission des recours de la wilaya à la mi-octobre dernier. Toujours selon les dires des protestataires, pas moins de 178 pré-bénéficiaires ont été exclus de la liste définitive. Jugeant cette décision «arbitraire», la majorité d’entre eux ont déjà introduit des recours auprès de la commission des recours de la wilaya et du tribunal administratif de Bouira, dans l’espoir d’être réintégrés. «Nous avons organisé plusieurs actions de protestation depuis l’annonce de la liste définitive. Aucun responsable n’a répondu à nos interrogations et nous ne savons plus à quel saint nous vouer ! Les motifs de notre exclusion n’ont même pas été expliqués par la commission de la wilaya ni même par le maire ou le chef de la daïra de Sour El-Ghozlane. Personne ne le sait en réalité ! Pour nous il s’agit d’une décision arbitraire et injustifiée au regard de la réglementation et des lois, puisque nous vivons tous dans des situations de précarité et nous souffrons du problème du logement», nous a expliqué Messaoud. M, l’un des protestataires. «Les logements ont été distribués à leurs bénéficiaires, alors que nous attendons toujours une réponse ou une réaction de la part des autorités qui restent muettes ! Même le P/APW, qui nous a reçus la semaine dernière dans son bureau, ne s’est toujours pas exprimé à ce sujet, bien qu’il se soit engagé à nous répondre rapidement et à trouver une solution !», dira-t-il encore. En attendant une réaction officielle des autorités locales et de la wilaya, les protestataires ont menacé de revenir à la charge dès la semaine prochaine, en organisant un sit-in devant le siège de la wilaya.

